運動雲

> >

澳網／西西帕斯擊敗過喬帥和費天王　四強戰首殺蠻牛？

ETtoday運動雲

▲▼ 西西帕斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲西西帕斯先後擊敗四天王2成員。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

希臘網壇超新星西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)在16強賽中擊敗費德勒(Roger Federer)隨後8強賽中又打敗西班牙第22種子阿古特(Roberto Bautista Agut)順利闖入大滿貫準決賽，將對決納達爾(Rafael Nadal)。西西帕斯先前曾於去年多倫多大師賽擊敗喬科維奇(Novak Djokovic)，隨著穆雷(Andy Murray)邁向生涯最終章，西西帕斯已經連續擊敗過四天王中的2人，這次能否擊敗「蠻牛」也成矚目焦點。

在多倫多大師賽16強，西西帕斯面對喬科維奇完全展現年輕天賦，一發得分率高達84％，更有2次破發得分，最終以6比3、6比7(5)、6比3拿下勝利。西西帕斯擅長使用單手反拍，一發均速能在190公里以上，加上有著193公分又極具爆發力，時常能帶給對手巨大困擾。

除了擊敗喬科維奇之外，西西帕斯在澳網16強戰中，面對自身偶像費德勒更是一戰成名，「費天王」全場錯失12個破發點，以7:6(11)、6:7(3)、5:7、6:7(5)落敗。此役希臘小將打得非常具侵略性，同時也將自身全面的技術展露無遺，不論是在底線還是到網前以及反拍，都讓年紀大很多的費德勒打得相當吃力，卻也贏的實至名歸。

▲▼費德勒澳網16強不敵西西帕斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲西西帕斯在澳網16強戰擊敗費德勒一戰成名。（圖／達志影像／美聯社）

連續打敗喬科維奇以及費德勒這兩名當代網壇傳奇，接下來西西帕斯將迎來更巨大挑戰，他將在準決賽中對戰狀況火燙的納達爾。先前在巴塞隆納男網賽決賽中他們兩人就有過交手紀錄，但西西帕斯並沒有給納達爾造成太多困擾，讓「蠻牛」以6比2、6比1輕鬆拿下勝利。在多倫多大師賽同樣又在決賽中交手，納達爾依舊以6比2、7比6(4)直落2取勝。

納達爾在本屆澳網中沒有掉過任何一盤，完全處在絕佳的狀態，不過西西帕斯也同樣有著極高天賦加上具有年齡優勢，只不過這是他生涯第一次闖入大滿貫準決賽，面對經驗老到的納達爾勢必會成激戰。他能否連續擊敗四大天王中一員續寫紀錄也成澳網焦點。

▲▼ 納達爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲納達爾本屆澳網沒有掉過任何一盤狀況火燙將是西西帕斯最大挑戰。（圖／達志影像／美聯社）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 澳網西西帕斯費德勒納達爾喬科維奇
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

名人堂票選出爐　洋基傳奇李維拉締造歷史第一「全票過關」

澳網／挑戰成功卻失分　布斯塔暴怒嗆主審離場

SBL／前帥哥國手求婚成功　ABC連線毛加恩退役新人生

爵士帥哥射手搞烏龍　不只自己隊友都笑倒在地

柯瑞得分如喝水！　5場162分鐘得176分、每場6.6外線

中職／味全龍復活　張泰山：不復出當球員也不當教頭

讀者回應

﻿

最新新聞

1湖人陷控球荒　該找林書豪回鍋？

2賈索與康利可能遭灰熊交易

3邦茲、克萊門斯、席林名人堂失利

4西西帕斯澳網四強挑戰納達爾

5亞足賽8強　越南挑日本、韓戰卡達

熱門新聞

1李維拉歷史第一全票過關名人堂

2布斯塔暴怒嗆主審離場

3帥哥國手求婚成功　毛加恩成人夫

4爵士柯佛搞烏龍　隊友笑倒在地

5柯瑞傷癒5場繳神級數據

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

味全龍確定復活！頂新集團證實：球迷久等了！

申辦成功！2020東京奧運最終資格賽在台北舉行

林威助40歲生日快樂　林太太們驚喜現身

味全龍重回中職？近期遞計畫書 邀王建民當教練

林智勝簽下1加1年合約　月薪在40萬元左右

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

不是第一次強逼空服員擦屁股！　200KG白人曾直接「拉在座位上」

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

部長鄭麗君「遭打巴掌」影片曝光！　 鄭惠中大方受訪：我打她剛好而已

跳針姐撞跑車嫌報警「浪費資源」 神邏輯嗆：一點刮痕自己吸收就好
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366