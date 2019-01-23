澳網／西西帕斯擊敗過喬帥和費天王　四強戰首殺蠻牛？

▲西西帕斯先後擊敗四天王2成員。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

希臘網壇超新星西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)在16強賽中擊敗費德勒(Roger Federer)隨後8強賽中又打敗西班牙第22種子阿古特(Roberto Bautista Agut)順利闖入大滿貫準決賽，將對決納達爾(Rafael Nadal)。西西帕斯先前曾於去年多倫多大師賽擊敗喬科維奇(Novak Djokovic)，隨著穆雷(Andy Murray)邁向生涯最終章，西西帕斯已經連續擊敗過四天王中的2人，這次能否擊敗「蠻牛」也成矚目焦點。

在多倫多大師賽16強，西西帕斯面對喬科維奇完全展現年輕天賦，一發得分率高達84％，更有2次破發得分，最終以6比3、6比7(5)、6比3拿下勝利。西西帕斯擅長使用單手反拍，一發均速能在190公里以上，加上有著193公分又極具爆發力，時常能帶給對手巨大困擾。

除了擊敗喬科維奇之外，西西帕斯在澳網16強戰中，面對自身偶像費德勒更是一戰成名，「費天王」全場錯失12個破發點，以7:6(11)、6:7(3)、5:7、6:7(5)落敗。此役希臘小將打得非常具侵略性，同時也將自身全面的技術展露無遺，不論是在底線還是到網前以及反拍，都讓年紀大很多的費德勒打得相當吃力，卻也贏的實至名歸。

▲西西帕斯在澳網16強戰擊敗費德勒一戰成名。（圖／達志影像／美聯社）



連續打敗喬科維奇以及費德勒這兩名當代網壇傳奇，接下來西西帕斯將迎來更巨大挑戰，他將在準決賽中對戰狀況火燙的納達爾。先前在巴塞隆納男網賽決賽中他們兩人就有過交手紀錄，但西西帕斯並沒有給納達爾造成太多困擾，讓「蠻牛」以6比2、6比1輕鬆拿下勝利。在多倫多大師賽同樣又在決賽中交手，納達爾依舊以6比2、7比6(4)直落2取勝。

納達爾在本屆澳網中沒有掉過任何一盤，完全處在絕佳的狀態，不過西西帕斯也同樣有著極高天賦加上具有年齡優勢，只不過這是他生涯第一次闖入大滿貫準決賽，面對經驗老到的納達爾勢必會成激戰。他能否連續擊敗四大天王中一員續寫紀錄也成澳網焦點。

▲納達爾本屆澳網沒有掉過任何一盤狀況火燙將是西西帕斯最大挑戰。（圖／達志影像／美聯社）