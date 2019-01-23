嘴巴說不要身體倒挺老實！　紅襪作家「跑票」投李維拉

▲洋基李維拉以史無前例的全票通過進入棒球名人堂。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

2019年古柏鎮棒球名人堂今（23）日公布入選名單，洋基傳奇終結者李維拉（Mariano Rivera）成為史上第一個以全票通過的名人堂成員。也讓人好奇先前曾公開嗆聲說不會投給他的紅襪記者柏魯（Bill Ballou）最終還是投給了李維拉，柏魯解釋，「李維拉有機會完成史無前例的全票通過，即便我不認同終結者的重要性，但我也不能成了阻止他寫歷史的人。」

柏魯是專門寫紅襪的《The Worcester Telegram & Gazette》專欄作家，也是全美棒球作家協會的成員之一，因此握有名人堂投票權，早在去年11月，他便公開表示自己這一票名字上不會出現李維拉，「李維拉通常都是在「沒有危機」的情況下登板，終結者只能算是比賽中功能型的角色罷了」。

不過今天在公布入選名單後，也公布了選票比例，李維拉能夠全票通過除了是史無前例外，也讓人感到意外，不是至少有柏魯不投給李維拉嗎？柏魯寫篇文章解釋道，「他（李維拉）有著很長的棒球生涯，擔任我認為不重要的終結者角色，終結者就像是美式足球中的踢球員或是冰球中的執行者一樣。」

▲李維拉成為當年洋基「四核心」中第一位進入名人堂的球員。（圖／達志影像／美聯社）



「不過李維拉將有機會成為史上第一位全票通過的人，我認為我對於終結者的看法是對的，但是這還不足夠成為我阻止李維拉名留青史的理由。」柏魯補充為何變心。

不過在去年11月他那番「放話」不投給李維拉的言論後，收到各界不少批評，甚至有人認為應該註銷他的投票資格。柏魯也坦承因外界看法而有所動搖，「網路上的惡毒言論的確讓我受到一點點影響，就算我不重視終結者，但我也不能不投給洋基的終結者，因此票選上就出現他（李維拉）的名字了。」

▲柏魯解釋文章最後把李維拉跟邦茲、克萊門斯等疑似有禁藥的球員擺在一起。（圖／達志影像／美聯社）



儘管柏魯嘴巴說不要身體很老實的投給了李維拉，但他還是寫道，「經過我統整很多要點後，我決定在選票上寫下邦茲（Barry Bonds）、克萊門斯（Rager Clemens）、哈勒戴（Roy Holladay）、曼尼（Manny Ramirez）和李維拉這些名字，不過旁邊要打上一個『X』」。此番論述把李維拉跟其他有著禁藥疑雲的選手中，或許是柏魯最消極地抵抗。