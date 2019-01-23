古柏鎮名人堂至今仍無亞洲人　野茂英雄叩關失敗、鈴木一朗最有機會

▲鈴木一朗。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

克拉克基金會（Clark Foundation）1936年於紐約古柏鎮設立美國棒球名人堂博物館，到了2019年一共有329人入選，其中包含許多非美國籍選手，但至今仍無亞裔選手入選。

全美棒球作家協會BWAA 23日公佈2019年名人堂票選，李維拉（Mariano Rivera）、哈勒戴（Roy Halladay）、馬丁尼茲（Edgar Martinez）、穆西納（Mike Mussina）4人獲得75%以上的得票率進入名人堂，其中李維拉更是締造歷史首位全票通過。

將在今年7月進入名人堂的馬丁尼茲為波多黎各人，而南美、拉丁美洲球員也是名人堂內的非美籍球員大宗，例如1983年多明尼加籍馬里卡爾（Juan Marichal）、1984年委內瑞拉籍阿帕里西歐（Luis Aparicio）、1991年巴拿馬籍卡魯（Rod Carew）、2000年古巴籍裴瑞茲（Tony Perez），加拿大籍詹金斯（Ferguson Jenkins）則在1991年進入名人堂。

▲村上雅則。（圖／達志影像／美聯社）

以亞洲最大的大聯盟球員輸出國日本為例，村上雅則在1964年加盟舊金山巨人開啟亞洲球員旅美的大門，被美國媒體譽為「日本棒球界的羅賓森（Jackie Robinson）」。雖然只短暫效力了1年多，但村上雅則的歷史地位仍不可被抹滅，雖然始終沒有獲得美國棒球名人堂的青睞，但他的故事仍被收錄在名人堂官網。

▲野茂英雄。（圖／達志影像／美聯社）

大聯盟史上第2位日籍球員為1995年的野茂英雄，是村上雅則、南韓籍朴贊浩之後第3位大聯盟亞洲籍球員。野茂英雄新人年便入選全明星、國聯新人王，全數都是亞洲球員第一人，1995年、2001年奪得三振王頭銜，生涯還有2場無安打紀錄。

12年的大聯盟生涯，野茂以3.15防禦率累積103勝82敗，2014年成為第一位被美國棒球名人堂提名的日本選手，但僅以1.1%的得票率獲得6票，由於未達5%的門檻之後不得再被全美棒球作家協會BWAA提名。

▲鈴木一朗被評為最有機會進入美國棒球名人堂的亞洲球員。（圖／達志影像／美聯社）

野茂英雄之後日本選手在大聯盟雨後春筍般的冒出，比較知名的包括佐佐木主浩、鈴木一朗、松井秀喜、城島健司、岡島秀樹、松坂大輔，目前還在大聯盟打拚的則有田中將大、前田健太、達比修有、大谷翔平與甫利用新版入札加入水手的菊池雄星。

其中最有機會成就歷史首位踏進古柏鎮的為鈴木一朗，2001年美聯新人王雙料MVP，10屆全明星、10座金手套等等成就。雖然去年在水手一度被卸下棒子轉為行政，但已經在大聯盟奮戰18年45歲的鈴木一朗仍不打算宣布退休，甚至親口表示不打算回日職，依舊在為大聯盟合約而努力。