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「禁藥雙雄」邦茲、克萊門斯得票率創新高　與席林第7次闖名人堂失敗

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▲邦茲(Barry Bonds)。（圖／達志影像／美聯社）

▲邦茲（Barry Bonds）第7次叩關名人堂失敗。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

全美棒球作家協會BWAA 2019年名人堂票選出爐，禁藥醜聞而名聲衰敗的兩大傳奇邦茲（Barry Bonds）、克萊門斯（Rager Clemens）雖然得票率都從第一次提名上升超過20%，但今年還是以59%多作收，未達75%的門檻，與傳奇投手席林（Curt Schilling）第7次叩關失敗。

邦茲的生涯762轟至今仍是大聯盟紀錄，還達成500轟、500盜成就，收下7座年度MVP。「火箭人」克萊門斯縱橫大聯盟24年，2005年已經42歲的他還在太空人繳出1.87的防禦率13勝8敗的成績，生涯第11度入選全明星，收穫7座賽揚獎，但兩人皆因為禁藥風波難以闖關名人堂。

▲紅襪名人堂新成員-克萊門斯。(圖／達志影像／美聯社)

▲克萊門斯（Roger Clemens）。（圖／達志影像／美聯社）

邦茲在生涯末期被灣區實驗機構（Bay Area Laboratory Co-Operative）揭露使用興奮劑醜聞，雖然他極力否認但外界仍對他投下不信任票。克萊門斯的訓練師麥格納米（Brian McNamee）2006年被發現提供球員類固醇，同樣搭配麥格納米的克萊門斯洋基時期隊友派提特（Andy Pettitte）也在當時被點名，最終克萊門斯被聯邦審判定罪，派提特雖然未走到這一步，但仍舊影響他的名人堂票選。

邦茲與克萊門斯在2013年首次獲得名人堂提名，該年得票率分別為37.6%、36.2%，今年提升到59.1%、59.5%，一旦連續10年位入選將喪失BWAA提名資格，不過這也不代表他們將永遠喪失踏進古柏鎮的機會，仍可靠其他名人堂資深委員會（Veteran’s Committee）的特別票進入。

前紅襪隊席林立下豐功偉業。(圖／達志影像／美聯社)

▲席林（Curt Schilling）。（圖／達志影像／美聯社）

同樣在2013年獲得首次名人堂提名的傳奇投手席林，生涯2次勝投王、2次三振王、6度全明星、3枚冠軍戒其中2001年獲選世界大賽MVP，其中2004年「血染紅襪」幫助紅襪打破「貝比魯斯魔咒」，20年生涯留下許多豐功偉業，但退休之後過度參與政治活動令BWAA反感，今年60.9%得票率雖為最高的一次，仍與75%的門檻有一大段差距。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 名人堂邦茲克萊門斯席林禁藥
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