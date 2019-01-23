CBA／劉錚板凳殺出高效砍16分　廣廈末節踹倒吉林

▲劉錚攻下板凳本土最多的16分。（圖／CFP）



記者黃詩崴／綜合報導

CBA第34輪賽事廣廈主場交手吉林，戰績前段班的廣廈面對中段班的吉林打得並不輕鬆，主因守不住對手內線進攻，前三節打完還落後2分，不過在末節最後階段靠著胡金秋強打內線外加劉錚三分球鎖定勝局，終場廣廈118比107擊退吉林。劉錚拿下16分；林志傑手感冰冷只拿到3分。

▲胡金秋不斷在禁區討到便宜。（圖／CFP）



首節廣廈小將趙岩昊先是切入製造2+1的機會首開紀錄，吉林則靠著柴長易、代懷博接連投進三分球領先，不過廣廈有著胡金秋、蘇若禹在籃板數上有著壓倒性的優勢，不斷衝搶進攻籃板後二波攻勢將球擺進，首節結束廣廈以29比24領先吉林。

次節一開始廣廈外援博洛西斯（Ioannis Bourousis）連續飆進3記三分助隊取得12分領先，但廣廈也就此熄火將近4分鐘，吉林外援瓊斯（Dominique Jones）趁隙帶隊吹起反攻號角追近至4分差，廣廈在節末靠著外援福特森（Courtney Fortson）跳出來穩定軍心，半場結束廣廈60比55領先吉林。

▲劉錚全場高效演出，投籃命中率突破6成。（圖／CFP）



易籃再戰，吉林外援蘭佩（Maciej Lampe）先在籃下取得兩分、瓊斯再切入禁區來個進算加罰扳平比分，接下來博洛西斯與蘭佩互飆三分外線，此時劉錚也加入戰局替球隊增添分數，第三節雙方頻頻切入禁區製造犯規站上罰球線，雙方比數互有領先，三節結束吉林89比87反超廣廈。

末節福特森連續命中2記三分，劉天意也回敬三分以及藍佩不段透過擋拆後中距離跳投得手縮小分差，比賽末段廣廈靠著與開局相同打法，就是靠著胡金秋、蘇若禹強打禁區將比分拉至到7分差，最後劉錚在一次空擋機會中三分命中也讓比賽就此定調，終場廣廈以118比107擊敗吉林。

廣廈福特森攻下全場最高32分外加13助攻、8籃板；博洛西斯則是攻下29分包含5記三分外線；胡金秋、蘇若禹兩人分別都有著雙十演出；劉錚今天板凳出發，不過獲得替補最多的31分上場時間，也用67％的高命中率攻下16分外帶3助攻、3籃板；「野獸」林志傑先發上陣，不過手感冰冷6投皆墨，僅靠著罰球得到3分。

▼林志傑手感冰冷只得到3分。（圖／CFP）



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