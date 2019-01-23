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亞足賽／黃喜灿進球比出「16」　孫興慜拿球衣獻給傷退奇誠庸

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▲▼ 亞洲盃16強賽，南韓vs巴林,金珍洙、黃喜灿進球後，孫興慜等球員比出16和16號球衣，要送給奇誠庸 。（圖／CFP）

▲ 亞洲盃16強賽，南韓vs巴林,黃仁範、黃喜灿比出16。（圖／CFP，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃16強賽正式展開，越南、大陸、伊朗、日本、澳洲、阿聯已經確定晉級8強，南韓22日晚間9點（台灣時間）對上巴林，卻打得相當驚險，1比1進入延長賽，才靠著金珍洙頭球破門2比1贏球，不過進球後球員們都比出了「16」手勢。

▲▼亞洲盃16強,南韓vs巴林, 。（圖／達志影像／美聯社）

本場比賽外界原先預估南韓應該輕鬆取勝，沒想到卻打得辛苦，上半場第44分鐘孫興慜分給右路李鎔，李鎔吊球至禁區，黃喜灿起腳進球，南韓1比0進入下半場，卻在77分鐘讓Romaihi進球追平至1比1，正規時間結束，南韓11次射門只有1射正、巴林11次射門3射正，雙方戰至延長賽。

▼孫興慜、池東沅拿著16號球衣。

▲▼ 亞洲盃16強賽，南韓vs巴林,金珍洙、黃喜灿進球後，孫興慜等球員比出16和16號球衣，要送給奇誠庸 。（圖／CFP）

107分鐘李鎔右路吊中，金珍洙左路頭頂倒地進球，終場南韓2比1擊敗巴林晉級8強，算是有驚無險，不過在黃喜灿進球之後，他對著鏡頭比出了10的手勢、黃仁範則是比出6；在金珍洙進球全場比賽結束後，確定晉級8強後，孫興慜和池東沅更拿著16號球衣慶祝。

因為16號正是前隊長奇誠庸的背號，奇誠庸原先在去年俄羅斯世界盃後一度想要退出國家隊，並將隊長一職給了孫興慜，不過本屆亞洲盃仍是披掛上陣，但在小組賽首場對上菲律賓時，因為腿筋受傷下場後，對上吉爾吉斯和大陸都未能上場。

▼金珍洙送出致勝球。

▲▼ 亞洲盃16強賽，南韓vs巴林,金珍洙進球 。（圖／CFP）

奇誠庸因為傷勢未能好轉，在16強賽之前決定離開本屆亞洲盃，回到母隊英超紐卡索聯接受治療，未來是否還會再為國家隊出賽目前還不得而知，因此球員們將這場比賽勝利送給他們的隊長奇誠庸，希望能和他分享晉級8強的喜悅。

南韓在小組賽首場以1比0擊敗菲律賓後，當時進球的黃義助和黃喜灿等選手也都比出了1和2的手勢，這並不是對菲律賓的挑釁，而是一種紀念友情的表現，要送給因傷離開亞洲盃陣容的羅相浩。

▼奇誠庸（右）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼亞足賽,亞洲盃,南韓奇誠庸 。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字： 亞足賽亞洲盃孫興慜本托奇誠庸李青龍
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