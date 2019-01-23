亞足賽／金珍洙延長賽頭頂神救援　南韓2比1驚險退巴林挺8強

▲ 亞洲盃16強賽，南韓vs巴林,金珍洙攻進致勝球 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃16強賽正式展開，越南、大陸、伊朗、日本、澳洲、阿聯已經確定晉級8強，南韓22日晚間9點（台灣時間）對上巴林，孫興慜依舊先發上陣擔任隊長，雙方正規90分鐘戰成1比1，進入延長賽後，最終靠著金珍洙頭頂，以2比1有驚無險晉級8強。

本戰南韓依舊排出4231陣型，陣容和前幾場差不多，上半場第3分鐘南韓角球機會，孫興慜頂高了，5分鐘巴林Marhoon起腳大偏門，8分鐘黃仁範禁區傳給黃義助，黃義助來不及插上，10分鐘Issa遠射金成奎穩穩收下，第11分鐘孫興慜一拿球就遭巴林3名球員包夾球出界。

▼黃喜灿進球 。（圖／達志影像／美聯社）

20分鐘過去南韓還沒有一次射門，巴林則有3次，第22分鐘鄭又榮犯規給了巴林自由球機會，Marhoo射飛了，25分鐘Madan爭球抬腳過高踢到孫興慜的左耳吞黃牌，黃仁範開自由球撞人牆，金玟哉想補射沒勾到，第32分鐘孫興慜發起攻勢傳給黃義助，不過守門員Shubbar先衝出化險。

34分鐘孫興慜給到黃喜灿但被3名巴林球員包夾清出，第42分鐘Romaihi禁區拿球但先越位，第44分鐘孫興慜分給右路李鎔，李鎔吊球至禁區，黃義助衝出干擾了Shubbar，黃喜灿趁亂起腳進球，南韓1比0進入下半場。

▼ 亞洲盃16強賽,南韓vs巴林 ，Romaihi追平比分。（圖／CFP）

第49分鐘黃義助禁區起腳遭擋下，李鎔補射但先讓Shubbar抓下，第52分鐘孫興慜給到洪喆，洪喆起腳黃義助想插上，但Shubbar先抱住， 55分鐘黃喜灿禁區帶球被Hayam絆倒，鄭又榮開自由球直攻門偏了，69分鐘巴林進攻機會讓金玟哉先頂出界， Rashed起腳金成奎左手撥出化險。

第74分鐘洪喆左路吊射先被沒收，77分鐘巴林起腳金成奎撲出後洪喆化解失敗，讓Romaihi補射進球，雙方1比1，第85分鐘巴林再起腳偏門，第87分鐘黃仁範開大腳再偏，傷停補時孫興慜開自由球但太高了，黃義助單挑門將但射偏，池東沅頭頂再歪，雙方未能再進球，1比1進入延長賽，正規時間結束，南韓11次射門只有1射正、巴林11次射門3射正。

▼李昇祐90分鐘替補上場。（圖／CFP）

第92分鐘替補上場的李昇祐起腳偏門，95分鐘李昇祐遭Issa撞倒吞黃牌，朱世鐘開自由球太高了，第99分鐘孫興慜回傳給李昇祐，但李昇祐踢飛，106分鐘南韓角球金英權頂偏，107分鐘李鎔右路吊中，金珍洙左路頭頂倒地進球，南韓2比1領先。

終場南韓就以2比1驚險收下勝利，晉級8強後對手將是稍晚伊拉克和卡達對決的勝方，而黃喜灿和金珍洙本場進球，都是本屆亞洲盃的個人首顆進球，南韓本場表現狀況不如預期，7成的持球率16次射門只有2射正，不過這2射正都順利進球，巴林17次射門只有4次射正。

▼ 亞洲盃16強賽，南韓vs巴林,金珍洙進球 。（圖／CFP）