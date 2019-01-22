NBA首位！湯神鬼神外線連10拉10　助勇士痛宰湖人

▲湯神締造三分球前10投俱中破紀錄。

圖文／鏡週刊

衛冕軍勇士今（22）日作客缺少「詹皇」詹姆士（LeBron James）的湖人，「湯神」湯普森（Klay Thompson）直接在湖人主場下起凶猛的三分彈雨，全場命中率20投17中，其中三分球更是鬼神的11投10中，個人狂轟44分3籃板2助攻，帶領勇士以130比111痛宰湖人，也助球隊奪下近期8連勝。

近期湖人傷兵不斷，除了先前詹姆士與朗多（Rajon Rondo）持續缺陣外，前役「球哥」鮑爾（Lonzo Ball）也造成左腳踝第3級韌帶撕裂，預估4至6週才能重返球場，以上種種因素導致戰力大幅銳減。

反觀勇士還增加「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）補強，形成豪華五星陣容，開局不久勇士就取得領先優勢，加上湯普森手感超級火燙，外線三分前10次出手全部命中，成為NBA史上首位前10球外線全進的球星。

▲「咖哩小子」雖然只拿11分，不過仍送出12次助攻。

▲杜蘭特（Kevin Durant）也狂飆20分6籃板4助攻。

比賽才剛打完前3節，勇士就取得30分領先，狂轟44分的湯普森也提早退場，讓比賽早早進入垃圾時間，終場勇士就以130比111擊潰湖人。此役「咖哩小子」柯瑞（Stephen Curry）雖然只拿11分，不過仍送出12次助攻，奪下夠水準的雙十成績，杜蘭特（Kevin Durant）也狂飆20分6籃板4助攻，成為奪勝關鍵之一。