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高中木聯／穀保工具人林吳晉瑋　強投豪打還嘗試蹲捕

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▲高中木聯，穀保林吳晉瑋。（圖／記者楊舒帆攝）

▲高中木聯，穀保林吳晉瑋。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

原本穀保家商22日要排林吳晉瑋當先發投手，不過前一戰輸大理修改輪值，讓林子崴先上陣，林吳晉瑋仍扮演稱職中心打者，繳出2安打建功。

林吳晉瑋國中投球過量，高一休息沒有練投，以打者為主，高二上學期重返投手丘，球速也回到140公里以上，準備在木棒聯賽大展身手，目標拚完投勝，他透露，之前對大學的友誼賽2場各投2局，狀況調整不錯。

雖然這場對玉里的比賽失去投手丘上的表現機會，不過林吳晉瑋說，「沒關係，第二階段之後還可以再投，既然當野手就不想投球的事，專注打擊。」

林吳晉瑋首打席在一、三壘有跑者時敲滾地球無緣建功，4局上二壘有跑者的機會，他沒有放過，掃出左外野安打帶回1分，6局上再敲安打幫助推進，此局穀保添第2分保險分，他賽後透露，「第一局二、三壘有人2出局，那個局面壓力蠻大的，雖然打到球但有點擠壓到，後來想說打就對了，讓分數1分1分進來。」

衛冕軍穀保家商3勝1敗晉級第二階段，過年後要繼續備戰，陣中主戰捕手林辰勳列傷兵名單，由高三的劉瑋智苦撐，國中時期有過捕手經驗的林無晉瑋也在這次木棒聯賽客串捕手，他表示，「是自己想練的，剛好有機會嘗試，說不定以後換我蹲捕，林辰勳當指定打擊。」

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關鍵字： 高中木聯穀保家商林吳晉瑋
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