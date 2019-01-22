半獸人完成火箭首秀　自信滿滿：「我會完成很多爆扣」

▲法瑞德火箭首秀高效率繳出13分、6籃板。（圖／CFP）



記者黃詩崴／綜合報導

火箭隊盤來「半獸人」法瑞德（Kenneth Faried），22日交手七六人迎來他的火箭首秀。法瑞德一上場就秀一記爆扣並興奮拍版遭吹技術犯規，也讓網友笑稱，「這是裁判送給他的轉隊禮物」。儘管今天火箭不敵七六人，法瑞德首戰吞敗，但他接受訪問自信地說，「我會在這接到很多隊友的傳球完成爆扣。」

▲法瑞德用爆扣拿到火箭生涯首分不過隨後被吹T。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）



法瑞德身披火箭戰袍的首戰面對七六人，儘管他只有上場23分鐘，但多在前三節，因為比賽分差過大提早進入垃圾時間，火箭先發中鋒努內（Nene）更只有上場8分鐘。法瑞德在首節6分44秒時上場，僅僅32秒他就接獲小瑞佛斯（Austin Rivers）的傳球上演爆扣好戲，不過他拉了一下籃筐然後還用右手拍了籃板，被裁判吹了技術犯規。

▲恩比德頻頻肆虐火箭禁區。（圖／CFP）



法瑞德火箭首役，攻下13分、6籃板，其中籃板數是全隊最多，也因為他的攻擊型態多是靠著隊友餵球進攻，也讓他今天有著投7中5的高命中率。在今日賽前法瑞德就有說到，「我將會接到很多從哈登（James Harden）的傳球然後爆扣的！」

綜觀整場比賽，法瑞德看起來與隊友在防守上輪轉默契仍舊不足，不時會出現讓對方找到極大空擋，並且對位到進攻手段多元又有體型優勢的恩比德（Joel Embiid）頻頻吃鱉，不過法瑞德在場上始終保持著拚勁，在火箭主力中鋒卡佩拉（Clint Capela）缺陣期間，半獸人應該能撐住火箭禁區。

▼法瑞德很期待與哈登的搭配。（圖／CFP）



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