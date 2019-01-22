中職／黃恩賜盼站穩一軍先發至少拿7勝　未來仍想旅外

▲黃恩賜。（圖／兄弟提供）

記者王真魚／屏東報導

2017年透過選秀加入中信兄弟投手黃恩賜因右手肘韌帶置換手術（Tommy John），加入職棒至今一球未投，本季以健康狀態投入春訓，他也相當期待新球季的到來，目標開季一軍並站穩先發位置：「若是能成為固定輪值一員，希望至少能拿到7勝，為球隊貢獻。」

黃恩賜進入球隊後便因手傷「進廠維修」，去年下半季末復原進度超前，球隊安排他打冬季聯盟賽事，但最終基於保護，讓他延後投入比賽的時間，目前他的狀況已無大礙，一軍投手教練佛斯特去年在二軍為復建投手教練，整年陪著黃恩賜復健，也已確認他的身體狀態良好。

「去年無法重返球場，其實我自己並不意外，一直到冬盟仍無法上場，我也不會覺得可惜，還是很感謝球團站在保護我的立場，讓我有更多的時間、恢復得更好。」黃恩賜說。

傷後一球未投，黃恩賜復健期間也勤做功課，研究其他球隊打者，特別是Lamigo桃猿，「他們的打線很穩定，一、二軍升降變化少，平時會多看轉播觀察對方一軍的選手。也比較常看他們。」他笑說：「很想對決林立，以前在培訓隊是隊友，沒有機會對決到，現在進來職棒以後，他也打出成績了，很期待之後與他的對決。」

以健康狀態投入春訓，黃恩賜已進牛棚練投2次，球數在25球左右，他自認狀況不錯，球速感覺也有回來，不過球團擔心他太在意球速，沒有告訴他實際最快球速：「只知道大約是145吧，也不用太急，就慢慢調整，這段期間有特別詢問李振昌學長和佛斯特教練，肌力強度還要再往上拉，這需要時間。」

兄弟今年將採2投1野的洋將策略，伯納透露由6至7名年輕選手競爭3先發，黃恩賜是其中的人選，希望他能持續保持健康，對此黃恩賜表示：「大家都很期待，我自己也很期待，畢竟加入職棒後是1球未投，希望開季整年都能在一軍有穩定的出賽，至少要拿7勝。」

為何是7勝？黃恩賜說：「不知道耶，就Lucky （幸運）吧，也算是給自己的目標，畢竟一整年沒比賽，也想知道自己在職業的實力會是怎樣。」

今年終於將重返投手丘，黃恩賜語氣堅定地說：「我的夢想還是旅外，雖然受過傷，但我從沒放棄過，只是換個方式、重新出發，大聯盟還是每個棒球人的夢想。」