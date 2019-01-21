中職／上季打擊不理想　詹子賢滿意守備：除了送球那次

▲詹子賢。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／屏東報導

中信兄弟詹子賢本季月薪維持23萬，回顧上季表現，他自認打擊確實不理想，不過守備方面有明顯成長，「扣除那一次在新莊把球丟到外野...」詹子賢不好意思地笑說：「我應該守備算不錯吧？真的進步滿多的。」

去年9月26日對戰富邦悍將，詹子賢在7局下因記錯出局數，接殺蔣智賢的飛球後，直接轉身將球拋向外野，造成烏龍守備，回想當時，他笑成了瞇瞇眼：「除了那一次把球丟出去，我對自己守備還算滿意啦。」

對於去年開季一度陷入低潮下二軍，詹子賢在林明憲教練的協助下，針對守備調整了腳步，「我覺得跟前一年比較的話，守備真的進步很多。」但打擊成績不理想影響到談薪，他坦言：「確實是自己不夠好，持平也是意料之內，還可以接受。」

詹子賢今年月薪持平23萬，據了解，若打席、上壘率達到門檻，另有激勵獎金，對此他也期許自己在這兩方面能達到心目中所設定的目標：「我自己並不是屬於巨砲型的打者，無法強求全壘打，還是比較要求自己的上壘率以及中長打能力的貢獻。」而今年春訓，他也調整打擊姿勢，以減輕膝蓋負擔：「膝傷已經有好轉的狀況，現在就想辦法增加下盤肌力。」

▲中信兄弟春訓開訓，王威晨、詹子賢。（圖／記者季相儒攝）