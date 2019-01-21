中職／勝龜連線沒了　王勝偉哽咽：希望參與紅龜引退

▲▼中信兄弟春訓開訓,王勝偉。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／屏東報導

球場上的「勝龜連線」斷線了！陳江和宣布達成生涯千場出賽退休，麻吉好友王勝偉聽到之後，都快要哭出來，他說：「希望他的千場出賽引退，我可以參與。」

陳江和在2007年職棒新人年，今年是職棒生涯第13年，中信兄弟21日在春訓開訓宣布陳江和今年是球員生涯最後一年，只要達成千場出賽便球員生涯引退，現在是988場，只差12場就引退。

他與王勝偉在二、游組成的「勝龜連線」是最佳的守備搭檔，王勝偉要哽咽的說：「業餘就一起相處，第一次看到他，先喊他紅龜賢拜，隔沒多久變成紅龜仔，進職業之後，他還是會用這個說我，比賽時在底下打鬧，培養感情，壘審以為我們2人沒有壓力，其實我們壓力很大。」

對於陳江和引退，王勝偉說：「他今天才告訴我，做好規劃、轉戰另一舞台也是不錯，他的防守功力是無可取代、是一個典範、一個精神，教練這一條路可以提供我意見。」

王勝說說：「第一時間聽到，我說，不要跟我開玩笑，他說，真的啦！球團宣布了，很可惜！奮戰這麼多場比賽，他千場出賽引退，希望我可以參與。」

他表示，自己會忍住不哭，呈現最好的成績是給陳 和引退最好的禮物，拿下年度總冠軍，「勝龜連線恰恰好」，內野4個人都拿金手套、球隊成績不錯 證明防守是不可忽略的。」