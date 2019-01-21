運動雲

> >

中職／勝龜連線沒了　王勝偉哽咽：希望參與紅龜引退

ETtoday運動雲

▲▼中信兄弟春訓開訓,王勝偉。（圖／記者季相儒攝）

▲▼中信兄弟春訓開訓,王勝偉。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／屏東報導

球場上的「勝龜連線」斷線了！陳江和宣布達成生涯千場出賽退休，麻吉好友王勝偉聽到之後，都快要哭出來，他說：「希望他的千場出賽引退，我可以參與。」

陳江和在2007年職棒新人年，今年是職棒生涯第13年，中信兄弟21日在春訓開訓宣布陳江和今年是球員生涯最後一年，只要達成千場出賽便球員生涯引退，現在是988場，只差12場就引退。

他與王勝偉在二、游組成的「勝龜連線」是最佳的守備搭檔，王勝偉要哽咽的說：「業餘就一起相處，第一次看到他，先喊他紅龜賢拜，隔沒多久變成紅龜仔，進職業之後，他還是會用這個說我，比賽時在底下打鬧，培養感情，壘審以為我們2人沒有壓力，其實我們壓力很大。」

對於陳江和引退，王勝偉說：「他今天才告訴我，做好規劃、轉戰另一舞台也是不錯，他的防守功力是無可取代、是一個典範、一個精神，教練這一條路可以提供我意見。」

王勝說說：「第一時間聽到，我說，不要跟我開玩笑，他說，真的啦！球團宣布了，很可惜！奮戰這麼多場比賽，他千場出賽引退，希望我可以參與。」

他表示，自己會忍住不哭，呈現最好的成績是給陳 和引退最好的禮物，拿下年度總冠軍，「勝龜連線恰恰好」，內野4個人都拿金手套、球隊成績不錯 證明防守是不可忽略的。」

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱褲妹露蛇腰自拍！ 鏡中倒影肥肉真面目全出賣 網：母湯

熱門新聞

影／申辦成功　2020東京奧運最終資格賽在台北舉行

中職／味全龍復活選秀將奪走狀元籤　兄弟：以大局為重

中職／林智勝簽下1加1年合約　月薪在40萬元左右　

中職／兄弟球探擴編3人　鄭凱應轉任正職

中職／鄭凱文減薪剩50萬月薪　陳文杰、陳柏豪加薪

洋基交易葛雷「延遲」　因紅人無法完成延長合約

讀者回應

﻿

最新新聞

1明星賽中鋒催票　塞瑟夫領先群雄

2勝龜連線沒了　王勝偉：希望參與紅龜引退

3台籃經典　三民五虎各擁一片天

4陳江和引退　彭政閔不捨：心情複雜

5生涯最後一年？彭政閔要樹立恰恰障礙

熱門新聞

12020東京奧運最終資格賽在台北舉行

2味全龍7月選秀　兄弟讓出狀元籤

3林智勝簽下1加1年合約　月薪約40萬

4兄弟球探擴編3人　鄭凱應轉正職

5鄭凱文50萬　陳文杰陳柏豪加薪

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

味全龍重回中職？近期遞計畫書 邀王建民當教練

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

味全龍想復活　聯盟發布3點聲明

佳里國小YAMAHA CUP參與十年不缺席　戴堉哲看見球員成長

屁孩騎125機車「載妹上國道」　沒戴安全帽...網酸：果然帥哥

43cm有毒蜈蚣！台灣26歲男當寵物　「足肢狂動」親密接觸登國際版面

本尊曝光！Siri小姐在台藏6年　揭錄音祕辛：1個月錄10萬字

林依晨告白被拒「我錯了」　張彬彬狠摘面具：想知道我是誰嗎？

白貴賓對正妹客人搖尾送香吻　碰上阿北秒石化：馬麻有怪蜀黍
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366