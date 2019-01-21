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與歐洲吹判尺度不同　唐西奇：因踢球遭驅逐學了一課

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▲▼ 唐西奇（Luka Doncic）。（圖／CFP）

▲獨行俠唐西奇因踢球累積2次技術犯規遭驅逐出場。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

獨行俠超級新秀唐西奇（Luka Doncic）於20日對戰溜馬時因在對手進球後沮喪踢球，他因此吞下技術犯規遭生涯首度驅逐，他於賽後表示他並不知道踢球會被驅逐出場，因以前在歐洲打球時不曾遭遇此吹判，這次判決讓他學了一課。

唐西奇表示，「我其實沒有想把球踢到觀眾席的意思，我並不知道踢球會被驅逐出場，這與歐洲吹判尺度不一樣，在這次判決之前我不知道有這條規定。」

「這是我的錯，我覺得我因此學到了新的一課。」唐西奇補充道。

根據聯盟影片規範手冊內敘明，「球員不得以任何原因以扔擲、踢擊方式將球送至觀眾席，若有以上情形將判予技術犯規，若判斷以強力方式送至觀眾席，將以驅逐出場罰則吹判。」

 ▲獨行俠唐西奇於對手進球後沮喪踢球（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒）

以唐西奇踢球影片而言，唐西奇動作雖然不算強力，但他將球踢得非常高，球也飛往觀眾席方向，但他遭驅逐出場是由於他踢球前已累積一次技術犯規，踢球後因累積2次才因此驅逐出場，當下他表情非常錯愕，可能是誤以單純因踢球遭逐出場。

唐西奇該役也打得很悶，他本季出賽44場可以繳出場均20分、6.7籃板、5.1助攻，但他該役14投3中只拿下8分，是他本季唯4得分沒有上雙位數的表現。

總教練卡萊爾（Rick Carlisle）也對此表示，「賽後我跟他說了，踢球是大家都要避免的事情，不是只有他而已。」獨行俠近5戰只收下2勝，20日敗給溜馬後也遭遇3連敗，目前戰績也以20勝25敗於西區排名第14，僅優於灰熊與爐主太陽。

▼獨行俠教練卡萊爾 。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠教練卡萊爾 。（圖／達志影像／美聯社）

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