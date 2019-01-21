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Reebok攜手MCDULL麥兜　打造豬年限定PUMP FURY

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▲ReeboK與同為90年代產物的香港知名國民卡通小豬MCDULL麥兜攜手合作推出豬年全新力作。（圖／品牌提供）

▲ReeboK與同為90年代產物的香港知名國民卡通小豬MCDULL麥兜攜手合作推出豬年全新力作。（圖／品牌提供）

體育中心／綜合報導

一直以來，Reebok持續掌握潮流脈動並傳承街頭經典，創造出諸多值得收集的潮流鞋款，而Pump Fury更是其中之經典鞋款。此次，ReeboK與同為90年代產物的香港知名國民卡通小豬MCDULL麥兜攜手合作推出豬年全新力作。

此Pump Fury鞋款遵循Reebok潮流DNA，在鞋面結合俏皮的MCDULL麥兜吊牌，及經典標誌Pump充氣按鈕上的MCDULL麥兜頭像，為街頭潮流注入豬年新春特別意涵，配色更以經典黑與浪漫粉為主，除了為豬年帶來不一樣的潮流感、更是新春情侶鞋的首選。同時推出聯名款麥兜T-Shirt與大學帽T，讓你在新的一年用最應景的麥兜聯名系列展現潮流風範。

Reebok PUMP FURY MCDULL系列將在1月28日開始販售，而在迎來豬年新春之際，更推出優惠活動，只要同時購買任一MCDULL麥兜限定鞋款以及任一MCDULL麥兜限定服飾，即贈送MCDULL麥兜經典公仔玩偶，數量有限，送完為止，趕緊手刀購入。同時出身香港的大中華區代言人陳偉霆也親自入鏡拍攝宣傳影片，Reebok和麥兜陪你一起新年穿新衣，就是要你新年一起潮起來。

▲ReeboK與同為90年代產物的香港知名國民卡通小豬MCDULL麥兜攜手合作推出豬年全新力作。（圖／品牌提供）

▲在鞋面結合俏皮的MCDULL麥兜吊牌，並將經典標誌Pump充氣按鈕上放入MCDULL麥兜頭像，配色更以經典黑與浪漫粉為主，成為新春情侶鞋的首選。（圖／品牌提供）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： ReebokMCDULL麥兜PUMP FURY
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