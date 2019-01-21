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NFL／進攻最強酋長失守　愛國者連3年勇闖超級盃

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▲▼ 愛國者四分衛布雷迪 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 愛國者四分衛布雷迪 。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

在擁有5枚冠軍戒指的超級四分衛布雷迪(Tom Brady)帶領之下，愛國者在美聯冠軍賽和聯盟火力最強的酋長火拼到延長賽。結果取得先攻機會的愛國者沒浪費機會，靠著新秀跑鋒米切爾(Sony Michel)衝進達陣區，37比31取得勝利連續3年晉級超級盃。

對上攻強守弱的酋長，愛國者上半場就靠著米切爾和接球員多西特(Phillip Dorsett)「一路一空」達陣14:0。直到第三節酋長才靠著明星近端鋒凱爾西(Travis Kelce)接球達陣首開紀錄。薑是老的辣，布雷迪本戰46傳30中展現GOAT價值，貢獻1達陣但被抄截兩次。

不過到了第四節，例行賽50達陣的酋長四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）開始帶領反攻，威廉斯(Damien Williams)貢獻兩次接球達陣和衝球達陣，但愛國者也有兩次路面進攻達陣，雙方31比31進入延長賽。 延長賽愛國者取得先攻機會，一路殺到達陣區沒有給酋長進攻機會，就以37比31奪勝。

酋長擁有超強火力，但馬霍姆斯全場31傳16中效率比平常低上不少，雖第四節成功帶起反攻，比賽前半段讓愛國者先馳得點唯一大致命傷。此役更是酋長本季第一次，在主場未能再上半場得分。另外，酋長防守鋒線擅長的沒能發揮作用，竟然一次也都沒能擒殺布雷迪。酋長的防守也露出罩門，讓布雷迪傳出多達348碼，跑鋒米切爾更跑出113碼，攻守兩端都不及愛國者。

「我們在比賽後段拿出了最好的表現，我真的累壞了，精彩又瘋狂的比賽。」布雷迪說。41歲的他生涯季後賽3次進入延長賽，全都拿下勝利。

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關鍵字： NFL愛國者酋長
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