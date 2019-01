NFL／進攻最強酋長失守　愛國者連3年勇闖超級盃

▲ 愛國者四分衛布雷迪 。(圖/達志影像/美聯社)



記者林育正/綜合報導

在擁有5枚冠軍戒指的超級四分衛布雷迪(Tom Brady)帶領之下,愛國者在美聯冠軍賽和聯盟火力最強的酋長火拼到延長賽。結果取得先攻機會的愛國者沒浪費機會,靠著新秀跑鋒米切爾(Sony Michel)衝進達陣區,37比31取得勝利連續3年晉級超級盃。

對上攻強守弱的酋長,愛國者上半場就靠著米切爾和接球員多西特(Phillip Dorsett)「一路一空」達陣14:0。直到第三節酋長才靠著明星近端鋒凱爾西(Travis Kelce)接球達陣首開紀錄。薑是老的辣,布雷迪本戰46傳30中展現GOAT價值,貢獻1達陣但被抄截兩次。

不過到了第四節,例行賽50達陣的酋長四分衛馬霍姆斯(Patrick Mahomes)開始帶領反攻,威廉斯(Damien Williams)貢獻兩次接球達陣和衝球達陣,但愛國者也有兩次路面進攻達陣,雙方31比31進入延長賽。 延長賽愛國者取得先攻機會,一路殺到達陣區沒有給酋長進攻機會,就以37比31奪勝。

酋長擁有超強火力,但馬霍姆斯全場31傳16中效率比平常低上不少,雖第四節成功帶起反攻,比賽前半段讓愛國者先馳得點唯一大致命傷。此役更是酋長本季第一次,在主場未能再上半場得分。另外,酋長防守鋒線擅長的沒能發揮作用,竟然一次也都沒能擒殺布雷迪。酋長的防守也露出罩門,讓布雷迪傳出多達348碼,跑鋒米切爾更跑出113碼,攻守兩端都不及愛國者。

「我們在比賽後段拿出了最好的表現,我真的累壞了,精彩又瘋狂的比賽。」布雷迪說。41歲的他生涯季後賽3次進入延長賽,全都拿下勝利。

Sony Michel with the 1st down AND the go-ahead score (via @thecheckdown) pic.twitter.com/0o1XBKtddw