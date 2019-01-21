印尼大師賽／周天成今年首站首輪碰印度　台將男雙兩組出賽

▲周天成。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級500賽印尼大師賽即將在22日登場，男單一哥周天成今年選擇從此站出發，首輪將要對上印度好手庫馬爾（PRANNOY H. S.），不過女單部分，世界球后戴資穎並沒有參戰，第一種子為日本奧原希望。

周天成自2014年底進入世界排名前10後，一直保留在前10位，2018年更躍上第3，創下生涯最佳排名，去年共收穫了德國公開賽、新加坡公開賽以及韓國公開賽冠軍，並拿下中華羽球史上第一面男單銀牌，今年選擇從印尼大師賽作為首站出發，周天成在去年印尼大師賽打進4強。

列為大會第3種子的周天成被分在籤表下半部，首輪對手為庫馬爾，雙方交手4次周天成握有3勝，如果順利晉級，最快將在8強賽對上南韓一哥孫完虎，孫完虎剛拿下馬來西亞大師賽冠軍，下半部還有印尼克里斯蒂（Jonatan CHRISTIE）、大陸石宇奇、日本西本拳太、馬來西亞劉國倫、印度斯里坎特（KIDAMBI Srikanth）等好手。

男單上半部則是世界第一的日本桃田賢斗、馬來西亞大師賽亞軍大陸諶龍、超級丹林丹、印尼金廷（Anthony Sinisuka GINTING）以及蘇吉亞托（Tommy SUGIARTO）、前球王丹麥安賽龍。

▼白馭珀。（圖／記者顏如玉攝）

女單部分，由於戴資穎沒有參加，台將則有好手白馭珀，被分在籤表上半部，首輪將要面對從資格賽打上來的選手，如果順利晉級，最快在次輪就會遇上奧原希望，下半部則有印度辛度（PUSARLA V. Sindhu）、西班牙馬琳（Carolina MARIN）、南韓成池鉉、泰國依瑟儂（Ratchanok INTANON）、大陸陳雨菲。

男雙部分，台將則有兩組參賽，廖敏竣／蘇敬恆以及盧敬堯／楊博涵，廖敏竣／蘇敬恆首輪將面對資格賽晉級選手；盧楊配則是要對上第四種子的渡邊勇大／遠藤大由，雙方若能順利過首關，將會上演台將內戰。女雙則有新搭擋的白馭珀／吳玓蓉對上泰國組合。

▼廖敏竣、蘇敬恆。（圖／記者季相儒攝）