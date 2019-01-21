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高中木聯／胡靖恩猛打賞、王竣平賞9K　新社逆轉海事

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▲新社胡靖恩。（圖／記者楊舒帆攝）

▲新社胡靖恩。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

107學年度高中木棒聯賽21日預賽，新社第2任投手王竣平後援5.1局壓制海事，幫助球隊逆轉契機，關鍵8局下平手局面，塗聖澤安打帶回超前分，以6比5驚險獲勝。

新社前2局守備亂流各掉2分，海事6局上2出局後靠保送及積極跑壘添1分，新社則是在前3局各添1分苦苦追趕，6局下還以3比5落後的新社展開反攻，2出局後詹宸嘉掃三壘安打再靠失誤回本壘，胡靖恩安打並利用投手接連保送及捕手失誤追平比數。

關鍵8局下2出局後，李其明安打之後林紀諺獲得保送，塗聖澤代打建功敲回勝利打點。除了塗聖澤之外，胡靖恩3安打猛打賞跑回2分也是贏球功臣，總教練紀榮家透露，「他高三以前位置被學長佔住，是很有目標，很會享受比賽的球員。」

新社此戰由隋騰翔先發3.2局失4分，王竣平登板後援，投5.1局被敲4安打，飆9K，僅失1分，拿下勝投。新社總教練紀榮家說，「其實王竣平才回來練投一個月，隊上傷兵實在太多，這場讓他放手去丟，速度、控球尾勁不錯。」

新社去年擊敗中興拿下1勝，不過沒能晉級第二階段，今年目標搶晉級機會，目前1勝2敗，22日對興大附農將是關鍵，紀榮家說，「我們是山上學校，招生有難度，今年要爭取晉級第二階段，對上母校(興大附農)，當然想贏。」

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關鍵字： 高中木聯新社高中台南海事
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