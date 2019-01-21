邦茲、克萊門斯衝擊名人堂　前輩十月先生：是時候了

▲大聯盟全壘打王邦茲（Barry Bonds）。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

大聯盟名人堂即將公佈票選結果，球員時期曾涉入禁藥風雲的全壘打王邦茲（Barry Bonds）和「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）能否在今年跨進古柏鎮，再次成為外界關注的焦點，性格不羈的「十月先生」傑克森（Reggie Jackson）對此發表看法，「他們應該進名人堂，是時候了！」

邦茲和克萊門斯叩關名人堂已經進入第7年，從一開始低得票率不被接受，到每年得票率逐年攀升，去年兩人得票率已經收下近58%選票，今年已公開的185張選票中，邦茲和克萊門斯的得票率都超過70%，距離名人堂門檻75%得票率已經非常接近。

在大聯盟尚未公布正式得票率之前，這些得票率僅是參考用，即便最後結果往往都會有不小的落差，但很明顯他們都比以往獲得更多的支持。「邦茲和克萊門斯絕對夠格進入名人堂。」在1993年入選名人堂的傑克森力挺表示。

▲「火箭人」克萊門斯。（圖／達志影像／美聯社）



名人堂時常被球迷戲稱是「聖人堂」，應該用高道德標準看待每一位成員，以維護名人堂的聖潔。海盜投手亞契（Chris Archer）認為，藥檢未過的球員都不該進名人堂，「這些人的數據是有汙點的，不應該共享這份光榮。」

2019大聯盟名人堂結果將於台北時間23日公佈，據目前已開出的選票，守護神李維拉（Mariano Rivera）鐵定是高票入選，而哈勒戴（Roy Halladay）和馬丁尼茲（Edgar Martinez）也有望高票入選，6度叩關的穆西納（Mike Mussina）也有機會在今年成功進入名人堂。

▲大聯盟救援王李維拉。（圖／達志影像／美聯社）



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