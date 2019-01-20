高中木聯／下勾吳浩維制敵　戴焙麟關鍵安率美和2連勝

▲高中木聯，美和戴焙麟。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

107學年度高中木棒聯賽，美和20日靠著下勾投手吳浩維壓制東體，戴焙麟2安打貢獻1打點，率隊以5比1搶下2連勝。

吳浩維主投7局，僅被敲出零星4支安打，有2次保送及1次觸身球保送，宋昌宸後援2局飆3K無失分。吳浩維前一戰未滿2局就退場，投2保送失1分，此戰再先發扳回顏面，他透露，「昨天晚上有甩毛巾調整動作。」總教練詹景喬表示，「前一戰太緊張，我鼓勵他大膽去投，今天也算是測試他的膽子。」

吳浩維就讀新竹忠孝國中，以軟式組為主，國三轉學到成德，才打硬式聯賽，高中選擇離開家鄉到屏東縣美和中學，他說，「我想要離開舒適圈，爸媽也很支持，只要不變壞，顧好學業，他們希望我能享受高中的棒球。」

吳浩維穩定投球，也獲得火力支援，2局上東體投手和守備都亂流，靠失誤得分，洪知佑安打再添1分，2出局後劉凱倫再靠失誤上壘，戴焙麟敲德州安打，快腿跑成三壘安打，帶回2分，單局灌進5分奠定勝基。

美和全場敲7支安打，詹景喬不太滿意，「沒有比昨天好，球員求於表現，反而放不開。」戴焙麟改善去年木棒聯賽貧打的狀況，詹景喬說，「他去年安打數寥寥可數，今年改變心態，不再好高騖遠，確實擊球。」

戴焙麟去年12月參加新北富邦盃邀請賽，他坦言，當時有找回手感，也有了信心，現在準備動作也比較有節奏，讓身體靈活一點。今年高三的他也想把握表現機會，「目標每場能至少敲兩支安打，降低三振率，希望能幫助球隊進四強，如果有機會的話，也想要挑戰中職選秀。」

▲高中木聯，美和吳浩維。（圖／記者楊舒帆攝）