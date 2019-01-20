運動雲

> >

高中木聯／下勾吳浩維制敵　戴焙麟關鍵安率美和2連勝

ETtoday運動雲

▲高中木聯，美和吳浩維、戴焙麟。（圖／記者楊舒帆攝）

▲高中木聯，美和戴焙麟。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

107學年度高中木棒聯賽，美和20日靠著下勾投手吳浩維壓制東體，戴焙麟2安打貢獻1打點，率隊以5比1搶下2連勝。

吳浩維主投7局，僅被敲出零星4支安打，有2次保送及1次觸身球保送，宋昌宸後援2局飆3K無失分。吳浩維前一戰未滿2局就退場，投2保送失1分，此戰再先發扳回顏面，他透露，「昨天晚上有甩毛巾調整動作。」總教練詹景喬表示，「前一戰太緊張，我鼓勵他大膽去投，今天也算是測試他的膽子。」

吳浩維就讀新竹忠孝國中，以軟式組為主，國三轉學到成德，才打硬式聯賽，高中選擇離開家鄉到屏東縣美和中學，他說，「我想要離開舒適圈，爸媽也很支持，只要不變壞，顧好學業，他們希望我能享受高中的棒球。」

吳浩維穩定投球，也獲得火力支援，2局上東體投手和守備都亂流，靠失誤得分，洪知佑安打再添1分，2出局後劉凱倫再靠失誤上壘，戴焙麟敲德州安打，快腿跑成三壘安打，帶回2分，單局灌進5分奠定勝基。

美和全場敲7支安打，詹景喬不太滿意，「沒有比昨天好，球員求於表現，反而放不開。」戴焙麟改善去年木棒聯賽貧打的狀況，詹景喬說，「他去年安打數寥寥可數，今年改變心態，不再好高騖遠，確實擊球。」

戴焙麟去年12月參加新北富邦盃邀請賽，他坦言，當時有找回手感，也有了信心，現在準備動作也比較有節奏，讓身體靈活一點。今年高三的他也想把握表現機會，「目標每場能至少敲兩支安打，降低三振率，希望能幫助球隊進四強，如果有機會的話，也想要挑戰中職選秀。」

▲高中木聯，美和吳浩維、戴焙麟。（圖／記者楊舒帆攝）

▲高中木聯，美和吳浩維。（圖／記者楊舒帆攝）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 高中木聯美和中學台東體中戴焙麟
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

熱門新聞

世界12強分組即將出爐　中華隊與日澳同組

洋基終於賣掉葛雷　傳與紅人完成交易換來二壘大物

高中木聯／螃蟹球「很噁」紅到國外　劉崇聖目標旅外

康寧轉學到崑山科大　盜總林易增離開球界發展香蕉技術

中職／老東家舉辦歡送會　王柏融承諾一定回桃猿退休

澳網／被謝淑薇打到洩氣摔拍　　大坂直美：不知球會打到哪

讀者回應

﻿

最新新聞

1費德勒陷入苦戰1:1

2宋家豪返日投入春訓拚開季一軍　

3羅嘉仁、林克謙澳職冠軍戰才會碰頭

4火箭為迎來半獸人　兜售甜瓜清空間

5韋德家鄉球迷擠滿通道要求簽名

熱門新聞

112強分組將出爐　中華與日澳同組

2洋基交易葛雷到紅人　換二壘大物

3螃蟹球紅到國外　劉崇聖目標旅外

4康寧轉崑山科大　林易增離開球界

5王柏融一定會回桃猿引退

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

味全龍想復活　聯盟發布3點聲明

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

味全龍重回中職？近期遞計畫書 邀王建民當教練

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

佳里國小YAMAHA CUP參與十年不缺席　戴堉哲看見球員成長

吳尊「岳父面前承諾補辦婚禮」　深吻愛妻告白：分秒離不開她！

帶金華火腿入境被罰20萬　台男飆罵：騙錢政府！

馬英九當「一日店員」賣書頻出包 粉絲愣6秒回神：你別跑！

鄭可強《知足》感動回歸　Ella鼻酸「真實的東西最感人」

就讓Gail為你唱情歌～　連飆《好想你》《稻香》4首中文歌
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366