結下樑子！　衛少和恩比德賽後互噴垃圾話　

▲衛斯布魯克(Russell Westbrook)遭恩比德(Joel Embiid)犯規。（圖／CFP）

記者黃琮舜／綜合報導

七六人20日與雷霆之戰進行到第四節剩下1分46秒時， 衛斯布魯克(Russell Westbrook)在一次切入時遭恩比德(Joel Embiid)大力衝撞，讓衛少倒地一段時間，他在起身後試圖去找恩比德算帳，所幸被隊友阻止才沒釀成衝突，但賽後這兩人也在接受媒體訪問時互相交火。

▲恩比德對衛斯布魯克的犯規。(影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。)

這場比賽的結果也相當戲劇化，衛斯布魯克在最後關頭對恩比德賠上個人第6犯退場，恩比德三罰俱中後將比分追平，巴特勒(Jimmy Butler)隨後抄截上籃得手讓七六人取得領先，最後雷霆靠著喬治(Paul George)關鍵4分打贏球。雖然雷霆贏球但衛少仍對恩比德的犯規動作相當不滿，「我覺得他的動作不正常，有一些不良的小動作。」

恩比德談到這次犯規則表示，「我當時只是想蓋火鍋而已，他球脫手了而我也跳起來，完全不知道他為什麼生氣，不過他永遠都陷在自己的情緒打球，我沒什麼好辯解的。」而當記者問到衛少是否原諒恩比德時，衛斯布魯克還以髒話回應，兩人顯然已有心結。

七六人在此戰輸球後已經吞下對戰雷霆的19連敗，兩隊將在3月1日再度交手，到時候兩人的互動也將成為另一項焦點。

▲雷霆靠喬治（Paul George）關鍵4分打贏球。（圖／CFP）

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