喬治轟31分交火巴特勒　雷霆對戰七六人11年豪取19連勝

▲雷霆喬治。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導



雷霆20日出戰七六人，兩隊指標球星火力全開，雷霆喬治（Paul George）繳出31分，七六人恩比德（Joel Embiid）與西蒙斯（Ben Simmons）也合力貢獻51分，但七六人打得格外辛苦，巴特勒（Jimmy Butler）雖然於7秒上籃得手反超比分，但喬治卻於最後5.1秒上演致命4分打，終場雷霆仍以117比115帶走勝利，雷霆也取得自2008年後對戰七六人的19連勝。

此役七六人雖然多數時間處於落後，但七六人於第四節攻勢猛烈，巴特勒於最後70秒與38秒2度將分差縮小至1分，恩比德也於14.9秒三罰俱中將比賽扳平，巴特勒甚至在6.9秒歐洲步上籃取得2分領先，但雷霆於6.9秒邊線發球將球交給喬治，喬治遭犯規還命中三分並投進罰球完成幾乎絕殺的四分打，隨後巴特勒於0.6秒遭雷霆2人夾擊下三分出手未進，七六人也以2分敗給雷霆。

@Yg_Trece goes off for 31 PTS, 6 REB, 5 AST and hits the game-winner for the @okcthunder on the road! #ThunderUp pic.twitter.com/Kcg4r6hnqF — NBA (@NBA) 2019年1月20日

▲雷霆喬治繳出31分、6籃板、5助攻關最後6.9秒上演四分打

雷霆小將佛格森（Terrance Ferguson）賽後表示，喬治常常在做這樣的事，他對喬治表現已不會特別驚訝，喬治也表示，雷霆掩護後出手的戰術已演練多次，他對此相當熟悉。

雷霆喬治全場繳出31分、6籃板、5助攻、3抄截，衛斯布魯克（Russell Westbrook）也有21分、10籃板、6助攻，施洛德（Dennis Schroder）也攻下21分。

七六人以恩比德31分、8籃板、6助攻表現最佳，西蒙斯也有20分、15籃板、9助攻、瑞迪克（JJ Redick）也有22分，巴特勒雖然只有18分，但他同時也繳出3籃板、4助攻、2抄截、2阻攻，且他第四節關鍵時刻最後70秒連取7分，無奈最後七六人仍輸球。

▼雷霆喬治與七六人巴特勒最後13秒關鍵交火

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