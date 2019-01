喬治轟31分交火巴特勒　雷霆對戰七六人11年豪取19連勝

▲雷霆喬治。(圖/CFP)

記者陳瑞浩/綜合報導



雷霆20日出戰七六人,兩隊指標球星火力全開,雷霆喬治(Paul George)繳出31分,七六人恩比德(Joel Embiid)與西蒙斯(Ben Simmons)也合力貢獻51分,但七六人打得格外辛苦,巴特勒(Jimmy Butler)雖然於7秒上籃得手反超比分,但喬治卻於最後5.1秒上演致命4分打,終場雷霆仍以117比115帶走勝利,雷霆也取得自2008年後對戰七六人的19連勝。

此役七六人雖然多數時間處於落後,但七六人於第四節攻勢猛烈,巴特勒於最後70秒與38秒2度將分差縮小至1分,恩比德也於14.9秒三罰俱中將比賽扳平,巴特勒甚至在6.9秒歐洲步上籃取得2分領先,但雷霆於6.9秒邊線發球將球交給喬治,喬治遭犯規還命中三分並投進罰球完成幾乎絕殺的四分打,隨後巴特勒於0.6秒遭雷霆2人夾擊下三分出手未進,七六人也以2分敗給雷霆。

@Yg_Trece goes off for 31 PTS, 6 REB, 5 AST and hits the game-winner for the @okcthunder on the road! #ThunderUp pic.twitter.com/Kcg4r6hnqF