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戴維斯手指受傷缺戰1至2周　鵜鶘戰績將現危機

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▲▼Anthony Davis,戴維斯。（（圖／CFP）

▲戴維斯(Anthony Davis)的缺陣對鵜鶘是一大損失。（圖／CFP）

記者黃琮舜／綜合報導

鵜鶘球星「一眉道人」戴維斯(Anthony Davis)在19日與拓荒者之戰傷到手指，在經過X光檢查後確定將缺陣1到2周，對於目前戰績21勝25敗排名西區第十二名的鵜鶘來說是不小的警示。

戴維斯在對上拓荒者之戰第四節在一次抄球時傷到手指，但他仍打了一小段時間直到最後1分18秒才被換下，整場比賽繳出27分7籃板，鵜鶘最終也以112比128敗給拓荒者。在經過X光檢查後這個傷勢可能會讓戴維斯缺席4到7場比賽。

▲▼Julius Randle。（圖／CFP）

▲藍道(Julius Randle)在戴維斯缺陣下需要扛起內線更多責任。（圖／CFP）

5度入選明星賽的戴維斯本季平均成績為29.3分、13.3籃板以及4.4助攻，三項數據都創下個人職業生涯的新高，在本季明星賽票選排在西區前場球員第5名，是鵜鶘重要的核心。在本季戴維斯曾因為感冒和一些小傷缺席5場比賽，這5場比賽鵜鶘只贏了其中一場。

目前鵜鶘在競爭力極強的西區只能排在第12名，與暫居西區第8的快艇相差3.5場勝差，但在少了戴維斯之後對鵜鶘要提升排名是很大的挑戰，藍道(Julius Randle)及米羅蒂奇(Nikola Mirotic)勢必需要在內線承擔更多責任，鵜鶘下一場比賽將在22日客場對上灰熊。

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關鍵字： NBA戴維斯鵜鶘
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