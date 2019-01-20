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澳網／莎娃拉尾盤無用止步　芭提進8強10年地主第一人

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▲▼ 莎拉波娃。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 莎拉波娃。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

莎拉波娃(Maria Sharapova)在澳網16強戰決勝盤，在0:4落後劣勢急拉尾盤連拿3局，但沒能演出逆轉。最終澳洲好手芭提（Ashleigh Barty）以4:6、6:1、6:4帶走勝利，成為近10年第一位晉級澳網8強的澳洲地主女將。

第一盤芭提的非受迫性失誤22次較多，雙方僵持到第九局，莎娃突破對手發球局5:4後再保發6:4拿下。不過第二盤就看芭提表演，她不僅發球局保得非常順利，唯二破發機會也都順利掌握，6:1拿下第二盤。氣勢大振的芭提決勝盤更連下4局來到4:0絕對領先，但莎娃不願放棄連追3局回來，中間一度化解4個破發點，展現球后級的韌性。

不過3:4差一點就能追平的狀況下，莎娃錯失兩個破發點，最終逃過3個賽末點，還是讓芭提拿下比賽4:6、6:1、6:4晉級8強。22歲的芭提成名甚早，但中間一度放棄網球去打板球，這是目前世界排名第15的她，生涯第一次進軍大滿貫8強。

「第三我有很多機會都沒拿下，我得深呼吸，相信我和團隊做的功課。重整旗鼓將球打到我要的位置，一切自然水到成渠。」芭提說。她是10年前的多基琪(Jelena Dokic)後，首位闖進澳網8強的澳洲地主女將。下一輪她將挑戰手握兩座溫網冠軍的第八種子科維朵娃(Petra Kvitova)。

▲▼ 芭提。（圖／達志影像／美聯社）

▲芭提。（圖／達志影像／美聯社）
  

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關鍵字： 澳網莎拉波娃芭提
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