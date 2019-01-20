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馬查多爆2支神秘隊伍　開出市場最高價超過白襪1.75億

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▲▼2018國聯分區戰G2，道奇，馬查多（Manny Machado）全壘打。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬查多爭奪戰浮出2支神秘隊伍。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

自由球星馬查多（Manny Machado）還在等待簽約，日前美媒報導稱白襪開出7年1.75億美元合約網羅。根據資深記者海曼（Jon Heyman）最新資訊，馬查多爭奪戰又出現一支「神秘隊伍」，並開出了市場最高報價。

根據紐約媒體《SNY》報導，現在除了白襪和費城人兩個主要競爭者外，還多了兩支神秘球隊，其中一支球隊已經在近期與馬查多陣營會面，甚至提出了比白襪更優渥的合約。

馬查多老爸日前爆料，道奇也加入這場爭奪戰，還給出了一份報價，不過這個傳聞尚未獲得證實，道奇球團也未對外說明，海曼（Joe Heyman）也指出，道奇修賽季至今一直沒有向他提出報價，無法確定道奇是否就是那支神秘隊伍。

休賽季馬查多目標簽下一張大合約，要求超越「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）13年3.25億美元，不過外界推估價碼約落在2.2億至2.7億美元之間，合約價碼將會是影響馬查多加盟最大關鍵。

26歲的馬查多7年大聯盟生涯，一共出賽926場比賽，生涯打擊三圍.282/.335/.487，累積175支全壘打和513分打點。雖然馬查多在打擊、守備上可為球隊提供極大的幫助， 但去年季後賽因出「鬼腳」和跑壘態度不佳，引發外界極大的爭議。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字： 馬查多
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