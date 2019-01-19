YAMAHA CUP／受學童盃淘汰影響　新市要多比賽改善心理

▲新市國小(橘)。（圖／台灣山葉機車提供）



記者顏如玉／台中報導

第十屆YAMAHA CUP全國總決賽，19日在台中朝馬足球場展開，近年崛起的強權新北新市國小卻在小組賽就敗北，教練張志全坦言，不久前才在學童盃遭淘汰，孩子心理建設方面沒有處理好，表現得有點畏縮，再加上前幾天畢旅較少訓練，「這次就開心踢球，回去就多比賽增加經驗去改善吧。」

新市國小2016年首度參與YAMAHA CUP就奪下亞軍，雖然去年在預賽就淘汰，但今年做調整後，再度拿下全國賽門票，小組賽首戰碰到同安國小，就遭到2比1擊敗，張志全說，「同安這批孩子整體實力優越，很敢控球、拿球，打起來也比較有自信。」

「但我們的球員，可能剛經歷過學童盃，在小組賽就兩場淘汰，心理建設沒有處理好，今天打起球來就畏畏縮縮。」張志全說，不只心理影響，其實賽前兩天還是新市國小的畢業旅行，三天在墾丁遊玩幾乎沒辦法訓練，僅簡單的跑步做操，也讓孩子對球感稍微生疏。

「所以這次就當開心踢球吧，符合YAMAHA CUP的宗旨，快樂踢球趣！」張志全表示，之後他也會多參賽去訓練孩子的心理，並增加他們的經驗，「像今年6月我們淡水錦標賽就預計會邀請來越南的球隊，給孩子多一點不同的刺激進步。」

▲新市國小。（圖／記者顏如玉攝）