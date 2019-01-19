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YAMAHA CUP／JUBILO黃金教練團連十年來台　見證台灣成長

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▲第十屆YAMAHA CUP於朝馬足球場進行全國總決賽，來自全國12支隊伍角逐冠軍。。（圖／台灣山葉機車提供）

▲第十屆YAMAHA CUP於朝馬足球場進行全國總決賽，日本職業足球JUBILO磐田喜悅育成教練團到場見證。（圖／台灣山葉機車提供）

體育中心／綜合報導

第十屆YAMAHA CUP全國總決賽19日在台中朝馬足球場展開，不只有精彩賽事，更有日本職業足球JUBILO磐田喜悅的育成教練團到場舉辦足球教室傳授足球技巧，一同見證YAMAHA CUP十年里程碑，同時也分享這十年來見證到台灣小將們不斷茁壯的感動歷程。

台灣山葉機車致力於推廣兒童足球來到象徵性的十年，校園巡迴也於去年完成屏東、花蓮、台東地區最後一塊拼圖，將「快樂踢球趣」的精神傳至全台，期間校園教學活動共累積超過9,300名學童受惠體驗足球的樂趣。

▲YAMAHA CUP十周年，台灣山葉機車小川真司總經理(中)帶領下切蛋糕祝賀。 。（圖／台灣山葉機車提供）

▲YAMAHA CUP十周年，台灣山葉機車小川真司總經理(中)帶領下切蛋糕祝賀。 。（圖／台灣山葉機車提供）

為紀念本屆別具意義的一年，台灣山葉機車邀請與會嘉賓一同切訂製足球蛋糕來慶祝YAMAHA CUP十週年快樂，台灣山葉機車小川真司總經理表示很開心YAMAHA CUP一路在台耕耘了來到第十年，感謝這段期間以來不論是各個參與的學校、家長、足球協會及社會各界支持，更要為這十年堅持足夢的小選手們給予最大的掌聲。

「謝謝大家讓台灣山葉機車這十年能夠陪著每一位小選手一起踢到大，第十屆的里程碑完成之後，未來將繼續秉持YAMAHA CUP踢球趣的初衷持續舉辦，邀請大家一起為台灣的足球發展貢獻一份心力。」

台灣山葉機車推廣體育不遺餘力，積極用心在扎根台灣足球，不僅每年舉辦賽事，也有校園巡迴、突擊校園等活動，在全國總決賽還有日本職業球員親臨開設足球教室，另外也有不少台灣山葉機車員工擔任志工協助賽事進行，讓許多參賽的教練、家長及球員們都給予極高的肯定。

▲日本職業足球JUBILO磐田喜悅隊教練團連續十年來台進行足球教室，與小球員玩成一片。(主講者為松下幸平教練)。（圖／台灣山葉機車提供）

▲日本職業足球JUBILO磐田喜悅隊教練團連續十年來台進行足球教室，與小球員玩成一片。(主講者為松下幸平教練)。（圖／台灣山葉機車提供）

本屆YAMAHA CUP決賽也同樣邀請日本職業足球JUBILO磐田喜悅的教練團親臨指導足球教室，由育成學校總教練石神良訓，偕同U18教練松下幸平以及首次來台的井波靖奈教練，參與這場象徵意義非凡的第十屆YAMAHA CUP盛會。

井波靖奈教練和小選手們挑戰需要高度默契以及接球技巧的接球合作接力賽，為現場帶來不少歡愉氣氛。今年舉行的「足球教室」，指導基層經驗豐富的JUBILO黃金教練團展現高超的足球技巧，也讓現場小將們大開眼界。

第六次來台參與的石神良訓總教練表示JUBILO教練團參與YAMAHA CUP足球嘉年華已來到第十年，從第一屆百餘人參賽到如今成長為全台三百多隊伍響應參與的盛大規模，為台灣YAMAHA這十年的耕耘收穫感到開心，也樂見台透過更多足球小將們的參與可以一同帶動台灣足球風潮的成長。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： YAMAHA CUP第10屆2018 YAMAHA CUPJUBILO
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