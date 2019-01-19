YAMAHA CUP／前一天才拿市長盃冠軍　同安十屆全勤奪首冠

▲2018YAMAHA CUP，同安國小十屆全勤首度奪冠。（圖／台灣山葉機車提供）



記者顏如玉／台中報導

第十屆YAMAHA CUP全國總決賽19日於台中朝馬足球場點燃戰火，桃園同安國小雖然小組賽首戰沒能拿下勝利，不過後來戰績更勝於其他兩隊進入4強，後又接連擊敗瑞興國小、協和國小，十屆參賽全勤也奪下別具意義的第十屆冠軍。

本屆YAMAHA CUP有高達320隊參賽，從去年11月10日於新竹區率先展開，接連經歷台北、台中、高雄、花蓮、台南的激戰後，共產生12支隊伍進入全國決賽，包括同安國小、UNITY黑家軍、新市國小、莒光國小紅、協和、台中市西屯國小、勝利Avengers、佳里國小、東區勝利國小。

▲同安國小(灰)小組賽對戰台中西屯國小。（圖／台灣山葉機車提供）



同安教練陳明吟表示，賽前一天球隊才在桃園市內的市長盃中拿下冠軍，隔天就南下參加YAMAHA CUP決賽，雖然有不少傷兵，但不影響同安發揮，一路挺進冠軍戰，面對去年拿下學童盃冠軍的協和國小，同安仍以2比1奪勝。

「其實我們先發陣容和原本的不一樣，但我們板凳深度還不錯，最後才能拿下勝利。」陳明吟說，「拿下冠軍的那一刻，不少球員都喜極而泣，大家都很爭氣，我們每一屆幾乎都能維持在4強，今年終於拿下冠軍真的特別有意義。」

而協和雖然沒能拿下冠軍，但陣中有兩位球員林景泰與林建汶都以進球5球拿下金靴獎。