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企排／「黑色閃電」約瑟芙首秀貢獻5分　適應節奏讚台灣人情味

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▲▼ 企排／「黑色閃電」約瑟芙首秀貢獻5分　適應比賽節奏讚台灣有人情味 。（圖／中華排協提供）

▲約瑟芙首度出賽對上中國人纖。（圖／中華排協提供，下同）

體育中心／綜合報導　

企業排球聯賽本周移師嘉義港坪體育館，於下半季加盟極速超跑的加拿大「黑色閃電」莎楠·約瑟芙（Shainah Joseph）19日首度登場，全場貢獻5分，不過極速超跑在磨合新隊形的情形下，仍不敵排名第二的中國人纖，最後以0比3(17：25、19：25、16：25)吞敗。

約瑟芙是企排首位美國大學排球聯賽（NCAA）一級球星，擁有329公分打點紀錄的她，19日第一次攻擊出手便為球隊貢獻分數，不過也可看出約瑟芙仍在適應比賽節奏，在場上不時地會與隊友進行溝通，「之前只和大家練習過三次，因此十分緊張。」但在比賽中和舉球員陳映淳討論後有比較放鬆，配合上也逐漸變得有默契。

來到台灣已經一週的約瑟芙和隊友們相處十分融洽，語言也並未造成障礙，「雖然（隊友）不太會說英文，但大家都能玩在一起。」很相當適應在台灣的生活，也特別稱讚台灣很有人情味，「就算我的膚色和大家不同，但走在路上也不會遭受到異樣的眼光，讓我很自在。」

本戰中國人纖攻擊手群表現亮眼，團隊攻擊得分43比26遠勝於極速超跑，隊長吳韋華也貢獻全場最高的15分，幫助球隊拿下本賽季的第10勝，維持在企排女子組的第二名，極速超跑則以4勝13敗排名第三。

▲▼ 企排／「黑色閃電」約瑟芙首秀貢獻5分　適應比賽節奏讚台灣有人情味 。（圖／中華排協提供）

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關鍵字： 企業排球企排極速超跑黑色閃電約瑟芙
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