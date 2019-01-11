企排／極速超跑迎NCAA「黑色閃電」　加拿大國家隊選手入陣

▲約瑟芙。（圖／極速超跑女排隊提供，下同）

體育中心／綜合報導

企業14年甲級男女排球聯賽下半季本周賽事仍在花蓮進行，在休兵期間，極速超跑女排補強戰力，迎接第一位洋將「黑色閃電」莎楠· 約瑟芙 (Shainah Joseph)，他除了是2018年美國NCAA（National Collegiate Athletic Association（全美大學運動聯合會）明星球員，也是加拿大排球國家隊選手，資歷相當強大。

莎楠· 約瑟芙綽號黑色閃電、歐嚕嚕，目前還在加拿大就讀大學，身高183公分卻擁有恐怖彈跳力，因優異的排球表現，拿到美國NCAA女子排球一級名校 佛羅里達大學的全額獎學金，更榮登2018美國NCAA明星球員的殊榮，也是台灣排球史上第一位來自「NCAA 美國大學女子排球錦標賽」殿堂的球員。

▼約瑟芙抵台當天吃小籠包嚐鮮。

約瑟芙2017年和歐洲排球職業聯隊Maritza Plovdiv VC簽約，正式開啟她的職業球員生涯，這支保加利亞老牌球隊Maritza Plovdiv VC聲譽卓著，她在第一場的聯賽中得到11分，並與球隊一起拿下當年度的冠軍。

「黑色閃電」的到來，勢必為台灣排壇帶來更多的風貌及經驗， 約瑟芙11日抵台後特別先吃了小籠包，隨後前往花蓮，與隊友熟悉並加入訓練，期待下半季賽事能讓球迷看到更刺激的對決。