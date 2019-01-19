高中木聯／苦練熬出頭　壽山李瑋哲再見安打氣走成德

▲壽山李瑋哲敲再見安打。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

107學年度高中聯賽木棒組19日開打，壽山高中與成德高中戰得難分難捨，9局下成德壓上陳聖平登板，壽山李瑋哲突破防線，掃出再見安打以3比2氣走成德。

成德左投王志煊掛帥，2局下連兩保送誤事，壽山利用強迫取分戰術攻下1分，成德則在4局上追平為1比1，5局下壽山楊軒揚、簡呈澔連續安打再度超前，成德6局上沈主恩二壘安打帶動下扳平為2比2平手。

王志瑄投5.2局後退場，黃文鈺中繼2.1局無失分，9局下陳聖平登板面對平手局面，壽山靠林威志敲安打發動攻勢，高家俊短打奏效攻佔得點圈，李瑋哲1好球後積極進攻掃出再見安打率隊拿下勝利。

壽山先發游騰堯投5局失1分，王柏鈞中繼3局失1分非責失分，徐捷後援1局無失分拿下勝投。壽山總教練郭東妟表示，游騰堯內角球不穩表現失常，好球率偏低，守備捧場才壓低失分，反觀對方先發左投王志煊好球率很高，友誼賽雙方交手都在伯仲之間，以陣容來說，成德還是較整齊，我們低年級多一些，兩邊教練團持續鬥智，最後一局運氣站在我們這邊。

成德全場留下12次殘壘，讓壽山在最後半局有機可趁，「苦練型」的球員李瑋哲熬出頭，郭東妟說，「他平時在全隊練習後還會自主訓練1小時，高中生能像大學生那樣主動練習不容易，這支安打應該是老天爺給他努力的回報。」