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直落二退戴資穎　依瑟儂感慨：她沒到最佳，贏得最容易的一場

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▲▼戴資穎 。（圖／CFP）

▲戴資穎。（圖／CFP，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

BWF世界羽聯超級500賽馬來西亞大師賽中，世界球后戴資穎8強賽對上泰國女將依瑟儂，卻遭到對手直落二無緣4強，依瑟儂(Ratchanok Intanon)，賽後感嘆且驚訝提到，「戴資穎這次根本沒有達到最佳狀態，可能是有史以來最容易的一場勝利。」

戴資穎在去年馬來西亞大師賽決賽不敵依瑟儂收下亞軍，而翻開戴資穎和世界前10選手的對戰中，也只有對依瑟儂的戰績略佔下風，2人雖然是好友但也被視為死敵，在本次交手前，2010年來雙方交鋒22次，戴資穎只握有10勝，最近一次去年8月印尼雅加達亞運女團戰交手，戴資穎遭直落二。

戴資穎今年選擇由馬來西亞大師賽出發，8強賽遭遇依瑟儂，卻只鏖戰31分鐘後，整場比賽失誤偏多，最終以13：21、14：21遭到直落二讓出勝利。依瑟儂賽後提到，「戴資穎今天很不一樣，根本不是他的最佳狀態，像是他自己把勝利給了我，過去他為了接球會來回跑動很遠，但這次卻很少。」

依瑟儂也說，「這根本不是戴資穎的最佳狀態，賽後詢問了戴資穎的狀況，他說他很好。」依瑟儂接下來持續朝著衛冕冠軍的路邁進，馬來西亞也算是他的福地，不但在去年馬來西亞大師賽冠軍，2016年馬來西亞公開賽也封后，「我不想受到排名影響，只想好好專注在每一場比賽。」

▼依瑟儂。

▲▼泰國羽球女將依瑟儂 。（圖／CFP）

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關鍵字： 大馬大師賽戴資穎依瑟儂
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