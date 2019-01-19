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雷霆教頭認為甜瓜仍能貢獻　角色定位是重要關鍵

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▲雷霆主帥多諾萬，衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆主帥多諾萬認為安東尼仍可做出貢獻，角色定位是關鍵。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

身為10屆全明星，安東尼(Carmelo Anthony)生涯晚期卻過得相當不順遂，今年來到火箭卻只打10場比賽就宣布分手，至今2個月仍沒球可打，不過隨著交易期限越來越近，仍傳出有許多球隊對「甜瓜」有興趣。雷霆教頭多諾萬(Billy Donovan)更力挺過去子弟兵，認為他仍能在NBA做出貢獻，但角色與定位相當重要。

安東尼今年以老將底薪來到休士頓，但他卻只打10場比賽就被球團放棄，最後出戰是在11月9日面對雷霆。至今仍未有球隊與火箭進行交易，甚至有許多人都認為安東尼生涯已經結束，但曾經執教過他的雷霆主帥多諾萬依舊認為「甜瓜」在NBA有影響力，「安東尼還可以做出貢獻，但這是建立在球隊需要尋找什麼樣角色的球員基礎上，以及他如何適應那樣的角色。

多諾萬緊接著說，「每支球隊需要的東西都不一樣，不能讓安東尼在每一支隊伍都扮演同樣的角色，但他是位聰明的人，勝利對他來說相當重要。」對於外界認為安東尼已經無法再NBA生存這項說法，多諾萬也認為根本是胡說，「他是一名出色的單打球員，在中低位的個人攻擊相當出色，先前的確有很多分析指出，安東尼的打法已經不適合現在聯盟，但重要的是，他在職業生涯中一直是名優秀的中距離進攻手，這些技能仍可以幫助到一些球隊。」

安東尼今年來到火箭，打出生涯最差表現，場均僅得到13.4分，5.4籃板，外線命中率更來到9年新低的32.8%，但隨著交易截止日期接近，目前也有許多球隊已經鎖定這名34歲老將，其中湖人就是最常被拿來討論的隊伍之一。

▲▼安東尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲安東尼。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字： NBA火箭安東尼多諾萬
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