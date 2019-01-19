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澳網／謝淑薇力戰3盤遭大坂直美逆轉　無緣晉級16強

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▲▼ 謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

謝淑薇19日早晨出戰澳網32強戰，雖然靠著對手失誤順利拿下第一盤，但世界排名第四的大坂直美表現回穩，最終7:5、4:6、1:6止步32強。

第一盤前5局雙方互相保發之後，第六局謝淑薇連下3分取得3個破發點，順利破發來到4:2領先。不過隨後大坂直美也連破兩個發球局反倒以5:4超前。但謝淑薇並沒有那麼好對付，下一局兩人底線對抽大坂直美回球出界雙方5:5平手。 接下來謝淑薇保發來到6:5，關鍵的一局大坂3個失分都來自失誤但仍舊追到deuce，但又發生失誤被逼出盤末點，但靠著ACE化解。

大坂在底線想拼直線致勝球又出現失誤讓謝淑薇取得第三個盤末點，結果受到壓迫回球出界，謝淑薇7:5先下第一盤。第一盤大坂發生多達20次非受迫性失誤，不過謝淑薇發球狀況不算太好，發生5次雙誤，一發成功率僅58%。

第二盤首局謝淑薇先保發，大坂無法輕易取分，失誤狀況依舊沒改善還因此錯失局點，並且將這盤讓出，謝淑薇2:0領先，下一局更以Love Game拿下來到3:0。大坂保發後，謝淑薇再來個Love Game 4:1領先。 不過之後兩局換成大坂底線強勢保發再破發，追到3:4只要再一次保住發球局就能扳平戰局。

下一局大坂打得更有耐心，和謝淑薇有更長的底線對峙，從落後居上保發。大坂逐漸找回應有強勢表現，拉出一波高潮連拿5局6:4奪下第二盤。

延續第二盤的打法和氣勢，大坂決勝盤第一局就破發再保發連拿兩局。 謝淑薇保發後，大坂第四局經過4次deuce才拿下來到3:1。決勝盤謝淑薇一發成功率下滑到60%以上，大坂的非受迫性失誤也逐盤減少，第五局大坂再次破發拉開到4:1。

大坂保發5:1，之後謝淑薇的發球局再度遭破，最終7:5、4:6、1:6止步32強，無緣追平去年16強佳績。

▲▼ 大坂直美。（圖／達志影像／美聯社）

▲大坂直美。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字： 澳網謝淑薇大坂直美
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