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待宰羔「牛」　拉文：每隊都期待與我們交手

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▲▼公牛隊拉文。（圖／達志影像／美聯社）

▲公牛隊目前僅領先聯盟爐主1場勝差。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

芝加哥公牛今（18）日作客丹佛金塊，公牛被金塊30分差爆打，公牛吞下9連敗以及對戰金塊的12連敗。賽後拉文（Zach LaVine）表示，「每支球隊都在行事曆上標記著與我們交手的日期，準備好要拿我們開刀！」

公牛隊在今天輸給金塊後已經吞下對戰12連敗，前一次擊敗金塊已經是13年前的事，本季的公牛不只打不贏西區前段班金塊，目前戰績僅有10勝35敗排在全聯盟倒數第二，只比墊底的騎士9勝36敗好上一點。

公牛隊戰績一落千丈，團隊數據當然不會好到哪去，本季每百回合的進攻效率只有99分排名全聯盟最低不講，更是唯一一支此數據沒有破百的球隊，進攻啞火的情況下防守也沒有太好的表現，每百回合防守失109.5分也是排在聯盟末段，淨勝分−10.4也只勝過聯盟爐主騎士的−10.7。

▲▼公牛隊拉文。（圖／達志影像／美聯社）

▲公牛隊換了總教練也對戰績無濟於事。（圖／達志影像／美聯社）

公牛開季後吞下5勝19敗後炒掉總教練霍伊伯格（Fred Hoiberg），接任的助教柏伊蘭（Jim Boylen）至今繳出5勝16敗。拉文今天賽後受訪表示，「我們每場比賽都被對手擊潰，每支球隊都在行事曆上標記與我們對戰的日子，等著生吞活剝我們，這個情況好像停不住，我們必須做點什麼改變。」

今天大比分敗給金塊的比賽中，馬卡南（Lauri Markkanen）攻下全場最高的27分，反倒是拉文只拿到8分並且命中率還低於3成。拉文本季場均貢獻22.8分、4.3籃板、4.3助攻，都是生涯新高。

▼拉文本季獲得大量球權各項數據創生涯新高。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼公牛隊拉文。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字： NBA公牛拉文Zach LaVine
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