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女子路跑報名期限2月21日　聯手New Balance寵愛好禮大升級

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▲▼2019 Taishin Women Run TPE。（圖／大漢行銷提供）

▲ Taishin Women Run TPE。（圖／大漢行銷提供 以下同）

體育中心／綜合報導

一年一度全台最大女子路跑賽事Taishin Women Run TPE將於4月14日臺北市政府前廣場起跑，分為半程馬拉松和10公里兩個組別。已連續兩年由台新銀行冠名贊助並與知名運動品牌New Balance獨家合作的Taishin Women Run TPE，今年更加寵愛女性朋友們，為跑者打造「Run You姊無畏」的精神。

台新女子馬打造超懂女孩心的多項寵愛好禮，從頭到腳的貼心設計讓跑者感受主辦單位滿滿的用心，在賽衣設計與頂級贊助商New Balance合作，以4月春天花語盛開的粉紅花色系為主，與國際名古屋女子馬作為姊妹色系互相呼應。為了鼓勵完成路跑的跑者，每位跑完Taishin Women Run Taipei的女孩們，皆能領取時下流行的文青袋，在完賽時將獲得立體的設計玫瑰獎牌搭上施華洛世奇®水晶點綴，給女孩一份耀眼光芒的專屬禮物。

2019 Taishin Women Run Taipei為了給女孩們獨特的回憶，除了上述的參賽好禮外，賽道服務再升級，在女孩們開跑前，利用絢麗的燈光搭配音樂伴奏，除了帶給跑者們聽覺與視覺的饗宴，也有種身處伸展台的夢幻感。另外，在即將抵達終點時，主辦單位貼心地設置「香香隧道」，利用水霧的噴灑讓女孩們身上散發出清香味道，最後抵達利用繽紛氣球佈置的「終點RunWay」。

▲▼2019 Taishin Women Run TPE。（圖／大漢行銷提供）

踩在精美布置且舒適的紅地毯，讓跑者能夠適當調整呼吸並在紅毯營造的尊榮下，留下最美的一刻，同時也為自己的努力及堅持給予肯定。主辦單位擔心跑者若負荷過多，在終點處也安排「守護小天使」，適時的協助每位跑者。此外包括伸展舒壓區、美髮區、女王放鬆區，讓女孩們如花朵般被呵護著；也提供個性紋身貼紙、「姊的特調」專屬飲料、拍貼時光機，寵愛每位勇敢征服賽道的女王。

主辦單位為了回饋企業及路跑團體的選手們，推出新企劃「健康企業及團體路跑王」，提供多項「專屬權益」，藉由參加路跑賽事，培養同仁們的良好運動習慣，亦可以展現活力充沛的團隊精神，報名即日起至2月21日下午5點為止，額滿為止。

▲▼2019 Taishin Women Run TPE。（圖／大漢行銷提供）

此外，只要報名台新女子馬，屆時於賽事活動現場參加周邊活動，即有機會獲得2020的名古屋與上海女子馬拉松免抽籤名額各50名。而頂級贊助廠商New Balance也提供各項好禮，凡報名參賽成功者，帶著報名完成證明到全台指定New Balance門市試穿任一「無畏戰鞋」，並留下基本資料即可獲得「姊無畏活力髮圈」(限每人乙份， 數量有限，送完為止)，領取參賽禮期間2019/01/04至2019/01/3

關鍵字： Taishin Women Run TPE女子跑New Balance
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