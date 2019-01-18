小熊續約「家暴男」羅素　總管：給他機會肯定會被罵

▲羅素（Addison Russell）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

小熊日前以1年340萬美元的價碼續約明星二遊羅素（Addison Russell），這個價碼普遍認為是低於行情，主要還是羅素上季因為家暴事件遭禁賽影響身價。小熊總管霍耶（Jed Hoyer）表示，知道給羅素機會肯定會被罵，但經過專家的評估後，認為應該給他重新改過的機會。

「我們知道這會是個很不受歡迎的決定，」霍耶18日接受《ESPN》訪問時說道，「外界看到羅素的新聞而對他留下負面印象，我們也是，所以我們也跟專家討論評估，我們最後決定應該給他重新改過的機會，這也是專家所建議的。」

即將滿25歲的羅素，生涯第2年2016年以.238/.321/.417打擊三圍敲出21轟貢獻95打點，入選全明星以及國聯MVP票選19。去年9月羅素因為婚姻期間對妻子施暴，遭大聯盟懲處40場禁賽，小熊則是在妻子於部落格揭發罪行前比大聯盟還早將他冷凍。羅素的球監上季執行到一半，2019年賽季還得補齊剩餘的28場，最快也要到5月初才重回球場。

小熊在12日薪資仲裁提交截止日前，與羅素達成續約協議，以低於市場推估450萬美元還低的340萬美元續約。不過羅素只要在40人名單待超過150天就能拿到60萬美元激勵獎金，加上其他條件最高可領到430萬美元。