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懷特副手蘭卡斯特執教中華男足　越後和男執教女足

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▲▼中華男足總教練蘭卡斯特和女足總教練越後和男。（圖／足協提供）

▲中華男足總教練蘭卡斯特（左）和女足總教練越後和男。（圖／足協提供）

記者林育正／台北報導

中華男足和女足在18日公佈新任總教練人選，中華男足新任總教練將是前教練懷特(Gary White)的助理教練蘭卡斯特(Louis Lancaster)；女足總教練由曾執教MYNAVI 仙台七夕女子隊的越後和男接任。

擁有擔任中華男足助教經驗加分的蘭卡斯特，順利獲選為新任總教練，合約將在今年2月1日正式生效，至2020年1月31日止。「很高興回到台灣，這裡有家的感覺。我了解台灣足球和球員，我相信這會幫助我們邁向成功。我們的目標很清楚，就是打造一支能在高層級賽事取勝的球隊，希望中華男足未來將是一支讓人引以為傲的球隊。」

「接下來國家隊的訓練會有更明確的目標，我們會在前場更具侵略性，收獲更多進球。」接下來蘭卡斯特確定會帶來同樣來自英國的守門員教練，其餘教練團人員目前還未定案。「有先前的經驗幫助，我認為接任國家隊會非常順利。」

「對球員和我來說，這都是全新的開始。我相信球員的人格特質是最關鍵的部分，這會讓你展露韌性，在比賽中展現出你的才華。台灣球員非常有潛力，擁有不錯的技巧和速度，而且渴望學習。接下來我們要更有創造力，掌握球權取得更多進球。」

中華女足日本籍教練越後和男合約從今年元旦生效至12月31日，他過去曾為日本國腳，曾執教MYNAVI 仙台七夕女子隊。

至於國家隊戰袍方面由國內品牌Ango得標，以「飛翔」為設計理念主軸共推出包括守門員球衣在內共6種款式，並且在2019-2020年間提供高達1500萬贊助金額。

▲▼中華男女足新球衣 。（圖／足協提供）

▲中華男女足新球衣 。（圖／足協提供）

關鍵字： 中華男足中華女足
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