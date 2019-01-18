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厄文向詹皇道歉　巴克利砲：別忘了去年沒你他們殺進東冠

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▲巴克利的伶牙俐齒讓許多球星恨的牙癢癢。（圖／達志影像）

▲巴克利不認同厄文公開表示向詹皇道歉的行為。（圖／達志影像）

記者黃詩崴／綜合報導

塞爾提克先前接連敗給勝率不滿五成的東區球隊，並且球隊一哥厄文（Kyrie Irving）還公開表示，在13日敗給魔術後打給「詹皇」詹姆斯（LeBron James）致歉表示當年太年輕。對此傳奇球星巴克利（Charles Barkley）非常不認同厄文的行為，認為他這樣好像把罪都推給年輕球員。

面對當時厄文提到跟詹皇道歉的言論，巴克利表示，「我不喜歡他的道歉，首先他搞得好像輸球都是年輕球員的錯，好像是『他們太年輕，根本不知道要如何贏球一般』，不過要知道上賽季在沒有他的情況下依舊殺進了東區決賽，身為一個領袖不是用說的，而是親力親為用做的。」

厄文先前公開表示，曾在敗給魔術賽後打電話給前隊友詹姆斯道歉，「那時候我與他都效力騎士，我只是個22歲的年輕人，我只想著自己的數據，沒有為了獲勝去付出一切。」這樣的話也讓人認為厄文是在變相的指責塞爾提克隊內的年輕成員。

▲▼ 厄文。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克本季在相較上季健康的陣容下戰績卻不如上季。（圖／達志影像／美聯社）

塞爾提克目前以26勝18敗排名東區第五，本季在海沃德（Gordon Hayward）傷癒歸隊後戰績不勝反降，厄文本季繳出場均22.8分、6.7助攻、3.6籃板，儘管得分不如前幾季，但助攻數來到生涯新高。

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關鍵字： NBA塞爾提克厄文Kyrie Irving巴克利Charles Barkley
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