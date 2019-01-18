運動雲

> >

湖人是衛少剋星？　本季2次面對50投僅10中有夠鐵

ETtoday運動雲

▲湖人庫茲馬、球哥博爾；雷霆衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）

▲衛斯布魯克本季2次對戰湖人合計50投10中完全被封鎖。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

身為西區豪強的雷霆18日迎來少了詹姆斯坐鎮的紫金娃娃兵，幾乎全場被壓著打，雖然硬把比賽帶入OT，但卻在延長賽中僅拿6分，最終以10分差落敗。而奧克拉荷馬當家球星衛斯布魯克全場更只有命中7球，手感相當低迷，更誇張的是「衛少」本季2次對戰湖人，一共出手50次卻只有命中10球，可說是很不會打湖人。

衛斯布魯克作為雷霆重要得分手，雖然本戰靠著大心臟穩穩罰進關鍵3罰，成功把比賽帶到延長賽，不過實際上本季「衛少」卻很不會打湖人，全場30投僅7中，命中率僅有慘淡的23.3％，1月3日同樣面對紫金軍團，他全場20投3中，命中率低到只有15％，兩場面對湖人的比賽，衛斯布魯克合計50投10中，幾乎完全被封鎖。

少了「詹皇」雖然湖人戰力嚴重受損，先前還敗給尼克、騎士聯盟兩大爛隊，不過紫金軍團面對衛斯布魯克這位曾經的MVP似乎找到對付的方法。雖然全場衛斯布魯克轟了26分，9籃板，13助攻的準大三元，但其實他幾乎都在對抗湖人的防守，紫金大軍不僅切斷了他與隊友間的連結，甚至在本戰延長賽中，還讓「衛少」未得分數，就可見湖人的針對性防守相當成功。

雷霆雖然近況相當不佳，近6戰僅拿下1場勝利，不過目前仍以26勝18敗的戰績排在西區第3，但與第4名的拓荒者沒有勝差，若在輸掉一場比賽排名就會往下掉，衛斯布魯克是雷霆主要持球手，他發揮的好壞對於球隊勝負而言也是重要因素，本賽季至今他場均可以攻下21.8分，10.6籃板，10.7助攻。

▲湖人庫茲馬、球哥博爾；雷霆衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）

▲衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）

★下載《ETtoday新聞雲》App，SBL明星賽先發你決定！每人每日12票，投票送你進場看明星賽！

關鍵字： NBA雷霆湖人衛斯布魯克
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

熱門新聞

「宇宙費城人」哈波聯手神鱒楚特　2021年組最猛外野

「滑球怪物」被洋基搶走　紅襪完全沒在怕已列備案

擊敗世仇紅襪　洋基3年2700萬美元簽「滑球怪物」歐塔維諾

中職／喜歡獅隊大家庭　張竣凱轉職變司機

中職／味全龍落腳高雄？有比澄清湖更好的選擇

澳網／布沙爾發球無用遭虐　網球甜心連4次大滿貫止步次輪

讀者回應

﻿

最新新聞

1待宰羔牛　拉文：每隊都想跟我們打

2楚特、一朗、柯蕭篤定進名人堂

3大阪直美似身體不適　謝淑薇有利

4詹皇不滿衛少獲3罰　裁判認誤判

5女子跑報名期限2月21日

熱門新聞

1費城人計畫哈波聯手楚特組最猛外野

2歐塔維諾被洋基搶走　紅襪不擔心

3洋基3年2700萬美元簽歐塔維諾

4喜歡獅隊家庭　張竣凱轉職變司機

5味全龍落腳高雄？有比澄清湖更好的選擇

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

味全龍想復活　聯盟發布3點聲明

味全龍重回中職？近期遞計畫書 邀王建民當教練

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

出來就乎死！400人夜圍南檢　警築人牆戒備密道送走3虐嬰嫌

拿盤子學老爸開車沒料到是惡整　兒子下秒「滿臉墨水」全家笑翻

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

林依晨一套路張彬彬就掉坑　「假摔真公主抱」甜到笑出來

火箭少女「開全麥」！　孟美岐hold場、楊超越又悲劇了
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366