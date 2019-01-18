湖人是衛少剋星？　本季2次面對50投僅10中有夠鐵

▲衛斯布魯克本季2次對戰湖人合計50投10中完全被封鎖。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

身為西區豪強的雷霆18日迎來少了詹姆斯坐鎮的紫金娃娃兵，幾乎全場被壓著打，雖然硬把比賽帶入OT，但卻在延長賽中僅拿6分，最終以10分差落敗。而奧克拉荷馬當家球星衛斯布魯克全場更只有命中7球，手感相當低迷，更誇張的是「衛少」本季2次對戰湖人，一共出手50次卻只有命中10球，可說是很不會打湖人。

衛斯布魯克作為雷霆重要得分手，雖然本戰靠著大心臟穩穩罰進關鍵3罰，成功把比賽帶到延長賽，不過實際上本季「衛少」卻很不會打湖人，全場30投僅7中，命中率僅有慘淡的23.3％，1月3日同樣面對紫金軍團，他全場20投3中，命中率低到只有15％，兩場面對湖人的比賽，衛斯布魯克合計50投10中，幾乎完全被封鎖。

少了「詹皇」雖然湖人戰力嚴重受損，先前還敗給尼克、騎士聯盟兩大爛隊，不過紫金軍團面對衛斯布魯克這位曾經的MVP似乎找到對付的方法。雖然全場衛斯布魯克轟了26分，9籃板，13助攻的準大三元，但其實他幾乎都在對抗湖人的防守，紫金大軍不僅切斷了他與隊友間的連結，甚至在本戰延長賽中，還讓「衛少」未得分數，就可見湖人的針對性防守相當成功。

雷霆雖然近況相當不佳，近6戰僅拿下1場勝利，不過目前仍以26勝18敗的戰績排在西區第3，但與第4名的拓荒者沒有勝差，若在輸掉一場比賽排名就會往下掉，衛斯布魯克是雷霆主要持球手，他發揮的好壞對於球隊勝負而言也是重要因素，本賽季至今他場均可以攻下21.8分，10.6籃板，10.7助攻。

▲衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）

★下載《ETtoday新聞雲》App，SBL明星賽先發你決定！每人每日12票，投票送你進場看明星賽！