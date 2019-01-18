隊友巴特勒不在列　西蒙斯談心中東區明星賽先發　

▲七六人球星西蒙斯（Ben Simmons）。（圖／CFP）

記者黃琮舜／綜合報導

明星賽第三階段票選出爐，七六人後衛西蒙斯(Ben Simmons)獲得94萬多票排在東區後場第4名，他也公開選出個人心目中明星賽東區的先發五人，4度入選全明星賽的隊友巴特勒(Jimmy Butler)並不在西蒙斯理想的先發人選名單當中。

西蒙斯在上一季平均可繳出15.3分、8.1籃板以及8.2助功的全面數據，但是最終卻與明星賽擦肩而過，讓他當時有些不滿。在今年他的成績進步到16.7分、9.5籃板、8.2助攻入選明星賽應該不是問題，在接受《TNT》訪問時，西蒙斯表示，「粉絲會投給任何一個他們想投的人，但我會投給恩比德(Joel Embiid)、暴龍雷納德(Kawhi Leonard)、公鹿安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)、塞爾提克厄文(Kyrie Irving)以及自己。」

七六人組成三巨頭後雖化學效應不如預期，但在18日擊敗東區第3的溜馬後已經拉出3連勝，除此之外三人在球迷間的人氣也相當高，恩比德排在前場球員第3同時也是東區第4高票，巴特勒則排在前場球員第5，NBA官方將在2月1日公布完整明星賽名單，七六人三巨頭同時入選明星賽的機率仍相當高。

▼巴特勒（Jimmy Butler）。（圖／CFP）

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