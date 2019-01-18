運動雲

> >

隊友巴特勒不在列　西蒙斯談心中東區明星賽先發　

ETtoday運動雲

▲▼七六人西蒙斯（Ben Simmons）（圖／CFP）

▲七六人球星西蒙斯（Ben Simmons）。（圖／CFP）

記者黃琮舜／綜合報導

明星賽第三階段票選出爐，七六人後衛西蒙斯(Ben Simmons)獲得94萬多票排在東區後場第4名，他也公開選出個人心目中明星賽東區的先發五人，4度入選全明星賽的隊友巴特勒(Jimmy Butler)並不在西蒙斯理想的先發人選名單當中。

西蒙斯在上一季平均可繳出15.3分、8.1籃板以及8.2助功的全面數據，但是最終卻與明星賽擦肩而過，讓他當時有些不滿。在今年他的成績進步到16.7分、9.5籃板、8.2助攻入選明星賽應該不是問題，在接受《TNT》訪問時，西蒙斯表示，「粉絲會投給任何一個他們想投的人，但我會投給恩比德(Joel Embiid)、暴龍雷納德(Kawhi Leonard)、公鹿安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)、塞爾提克厄文(Kyrie Irving)以及自己。」

七六人組成三巨頭後雖化學效應不如預期，但在18日擊敗東區第3的溜馬後已經拉出3連勝，除此之外三人在球迷間的人氣也相當高，恩比德排在前場球員第3同時也是東區第4高票，巴特勒則排在前場球員第5，NBA官方將在2月1日公布完整明星賽名單，七六人三巨頭同時入選明星賽的機率仍相當高。

▼巴特勒（Jimmy Butler）。（圖／CFP）

▲▼巴特勒（Jimmy Butler）。（圖／CFP）

★下載《ETtoday新聞雲》App，SBL明星賽先發你決定！每人每日12票，投票送你進場看明星賽！

關鍵字： NBA西蒙斯巴特勒
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

推薦閱讀

唐西奇全明星賽第3輪票數破3百萬　人氣超柯瑞直逼詹皇

熱門新聞

「宇宙費城人」哈波聯手神鱒楚特　2021年組最猛外野

「滑球怪物」被洋基搶走　紅襪完全沒在怕已列備案

擊敗世仇紅襪　洋基3年2700萬美元簽「滑球怪物」歐塔維諾

中職／喜歡獅隊大家庭　張竣凱轉職變司機

中職／味全龍落腳高雄？有比澄清湖更好的選擇

澳網／布沙爾發球無用遭虐　網球甜心連4次大滿貫止步次輪

讀者回應

﻿

最新新聞

1待宰羔牛　拉文：每隊都想跟我們打

2楚特、一朗、柯蕭篤定進名人堂

3大阪直美似身體不適　謝淑薇有利

4詹皇不滿衛少獲3罰　裁判認誤判

5女子跑報名期限2月21日

熱門新聞

1費城人計畫哈波聯手楚特組最猛外野

2歐塔維諾被洋基搶走　紅襪不擔心

3洋基3年2700萬美元簽歐塔維諾

4喜歡獅隊家庭　張竣凱轉職變司機

5味全龍落腳高雄？有比澄清湖更好的選擇

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

味全龍想復活　聯盟發布3點聲明

味全龍重回中職？近期遞計畫書 邀王建民當教練

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

出來就乎死！400人夜圍南檢　警築人牆戒備密道送走3虐嬰嫌

拿盤子學老爸開車沒料到是惡整　兒子下秒「滿臉墨水」全家笑翻

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

林依晨一套路張彬彬就掉坑　「假摔真公主抱」甜到笑出來

火箭少女「開全麥」！　孟美岐hold場、楊超越又悲劇了
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366