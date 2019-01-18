印地安人強力終結者艾倫　傳1年900萬美元加盟天使

▲天使傳言搶下前印地安人終結者艾倫（Cody Allen）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

在歐塔維諾（Adam Ottavino）選擇披上條紋衫之後，自由市場另一位強力牛棚艾倫（Cody Allen）傳聞與天使達成1年900萬美元共識，不過球團方面尚未正式回應。

連續5年防禦率都在3以下，剛滿30歲的艾倫成為印地安人最可靠的防線，7年職業生涯貢獻149後援，不過上季卻大走樣，4.70防禦率、挨11轟、33保送、失35分都是生涯最差，不過他的K9值仍有10.7的高水準，球季結束後與另一位強力牛棚米勒（Andrew Miller）都未獲續留，印地安人甚至放棄對這兩人提出1790萬美元的合格報價。

根據《ESPN》知名棒球記者派桑（Jeff Passan）18日報導，29歲的印地安人守護神艾倫與天使達成共識，預計將簽下一紙1年900萬美元附帶第二年選擇權的合約。儘管各大知名記者紛紛爆料，不過天使球團暫時沒有回應簽約傳聞。

《MLB Network》權威記者羅森索爾（Ken Rosenthal）表示，艾倫希望在新東家繼續維持守護神的角色，而天使在帕克（Blake Parker）離隊之後，自由市場首要目標就是找尋新的終結者。《MLB.com》作家艾德勒（David Adler）表示，天使或許是評估過艾倫的三振功力依舊，上季主投67局就狂送80次三振，認為能夠在新賽季觸底反彈。