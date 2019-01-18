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「滑球怪物」歐塔維諾進洋基牛棚　續穿0號將成隊史第一人

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▲歐塔維諾。(圖／達志影像／美聯社)

▲歐塔維諾（Adam Ottavino）。(圖／達志影像／美聯社)

記者潘泓鈺／綜合報導

洋基18日以3年2700萬美元搶下「滑球怪物」歐塔維諾（Adam Ottavino），完成「鐵牛棚」最後一塊拼圖。自2013年起就穿著0號球衣的他，若續穿這個號碼，將成為洋基隊史第一人。

歐塔維諾靠著犀利的滑球縱橫大聯盟，上季75場出賽主投77.2局，2.43防禦率飆出112三振，是洛磯近兩年崛起的一大關鍵，尤其在有「打者天堂」之稱的庫爾斯球場（Coors Field）繳出這樣的成績更是難仍可貴，儘管已經33歲，仍是今年自由市場的搶手貨。

不想再砸大錢的紅襪，恐怕很難帶回明星終結者金柏瑞（Craig Kimbrel），將目光放向歐塔維諾，不想繼續沉淪的遊騎兵也是競爭對手之一，最終洋基以3年2700萬美元的價碼搶下，補上羅伯森（David Robertson）出走費城人空缺，與貝坦西斯（Dellin Betances）、布里頓（Zach Britton）以及查普曼（Aroldis Chapman）組成「鐵牛棚四大金剛」。

歐塔維諾還沒正式簽約就在紐約掀起轟動，球迷除了期待他的身手更好奇他是否會續穿0號球衣。歷史悠久的洋基，近年退休了基特（Derek Jeter）的2號與傳奇教頭托瑞（Joe Torre）6號之後，各位數背號剩下0號可以使用，且過去從來也沒有被任何人穿過，歐塔維諾將成為隊史第一人。

根據《New York Post》2017年的訪問，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）提到，他不排斥任何人在洋基穿0號，對他來說0號只是個號碼，他個人沒有任何意見。

關鍵字： 歐塔維諾滑球怪物洛磯洋基
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