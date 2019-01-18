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提前鎖定最佳新秀？　唐西奇連4場25+5+5喬丹後第1新人

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▲▼ 唐西奇（Luka Doncic）。（圖／CFP）

▲唐西奇連4場25+5+5喬丹後第一位達到的新秀。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

獨行俠超級新秀唐西奇(Luka Doncic)，他的橫空出世瞬間成為外界關注焦點，目前「歐洲小天王」已經連續4場比賽皆達25分，5籃板，5助攻，這是近35年來第2位做到這項成就的新秀，上一位則是「籃球之神」喬丹(Michael Jordan)，唐西奇本季表現也無疑提前鎖定最佳新秀。

唐西奇來到達拉斯之後，雖然年僅19歲，卻一直演出超齡表現，已經被視為獨行俠救世主，更是諾威斯基(Dirk Nowitzki)後未來至少10年的核心，甚至本賽季他一度帶隊衝到西區第8的戰績。儘管獨行俠現在掉至西區倒數第3，但唐西奇個人表現依舊亮眼，目前他已經連續4場比賽都拿下至少25分，5籃板，5助攻，成為喬丹後第一位達到的新秀。

在過去35年內僅有5名新秀球員打出連續3場25+5+5的表現，分別為喬丹、唐西奇、里奇蒙(Mitch Richmond)、強森(Larry Johnson)以及艾佛森(Allen Iverson)。這些人之中僅有喬丹與唐西奇達到連續4場，而「歐洲小天王」距離喬丹的5場僅有1場差，接下來也有望追平紀錄甚至超前。值得一提的是這些球員過去都曾拿下最佳新人，似乎意味著唐西奇同樣有望拿下今年最佳新秀。

儘管沒有勁爆的體能，但憑藉出色的技巧以及高超的球商，唐西奇本賽季場均可以貢獻20.3分，6.7籃板，5.1助攻，1.1抄截，命中率為43.6%，三分命中率為37.2%，場均投中2.5個三分，完全是全明星級別的等級。他在明星賽球迷投票第3輪中，以330萬票高居西區前場球員第2，力壓喬治(Paul George)、杜蘭特(Kevin Durant)，對於一名菜鳥而言可說相當不容易。

▲公牛喬丹、塞爾提克柏德、熱火卡波諾。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬丹。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字： NBA獨行俠唐西奇
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