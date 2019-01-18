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暴龍西亞卡姆切入絕殺太陽　雷納德背靠背繼續休

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▲▼暴龍西亞卡姆(Pascal Siakam。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍西亞卡姆(Pascal Siakam)絕殺太陽。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

暴龍球星雷納德(Kawhi Leonard)持續在背靠背的第二戰輪休，暴龍此戰遭遇西區爐主太陽的頑強抵抗，但靠著西亞卡姆(Pascal Siakam)最後一擊切入上籃放進致勝分，讓暴龍在主場以111比109擊敗太陽。

暴龍總教練納斯(Nick Nurse)曾在去年受訪時表示雷納德可能在1月的背靠背連續出戰，但目前暴龍兩次在1月的背靠背比賽仍然都讓雷納德休息。此戰面對爐主太陽首節打完便取得12分的大幅領先，但布克(Devin Booker)和艾頓(Deandre Ayton)聯手追分在第三節中段便將比數扳平。

▲西亞卡姆上籃絕殺。

決勝節太陽二年級生傑克森(Josh Jackson)遭吹兩次技術犯規驅逐出場，兩隊分差至此之後都在4分以內，最後在平手情況下暴龍選擇將最後一擊交給本季打出生涯年的西亞卡姆，他在外維持球切入上籃取分幫助暴龍完成絕殺，讓太陽一哥布克全場最高30分做白工。

西亞卡姆在此戰繳出10分12籃板5助功，伊巴卡(Serge Ibaka)攻下全隊最高22分，主控羅瑞(Kyle Lowry)在這場比賽傳出8次助攻個人生涯助功數改寫為5002次正式突破5000大關。

▲暴龍雷納德、格林，波波維奇。（圖／CFP）

▲暴龍雷納德此戰輪休。（圖／CFP）

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關鍵字： NBA暴龍西亞卡姆雷納德
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