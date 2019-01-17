雷納德33分無力救火　綠衫軍關鍵期連轟7分定勝局

▲雷納德轟了33分仍無力搶救暴龍。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

東區兩大豪強暴龍與塞爾提克17日正面交鋒，儘管多倫多軍團守節打得非常出色，但在主場作戰的綠衫軍卻很快調整狀態逐漸將優勢要回來，加上末節最後2分鐘厄文(Kyrie Irving)接管比賽，帶隊轟了7比0攻勢奠定勝局，多倫多軍團也無力反抗，最終塞爾提克就以117比108終結暴爆龍的5連勝。

身為聯盟龍頭，多倫多軍團面對具有主場優勢的綠衫軍卻打得非常沉穩，在開局近4分鐘就建立11分的領先優勢。而綠衫軍著名的團隊防守也出現嚴重問題，在外圍不斷遭對手一步過還讓暴龍有著大量空檔投射機會，內線更檔不住伊巴卡(Serge Ibaka)的肆虐，這也讓多倫多首節就取得6分領先。不過進入次節塞爾提克隨即做出調整，羅齊爾(Terry Rozier)與海沃德(Gordon Hayward)接連在外為轟炸，防守端更連續2次造成暴龍24秒違例，綠衫軍在這節也打出34比17的猛攻，使得半場打完成功以64比53反超。

易籃後暴龍仍未無法改善狀態，反倒防守一再出現漏洞，讓綠衫軍多次有開後門機會，外圍也無法抵擋塞爾提克的三分雨，不過新一代的「北境之王」雷納德(Kawhi Leonard)卻及時跳出來滅火，靠著強打禁區也順利把分差追至2分差。但霍佛德(Al Horford)同樣展現強悍球風，在禁區爆扣後還怒視伊巴卡，靠著他連續猛攻，綠衫軍也成功擋住對手反撲，不過暴龍三節打完仍將比數縮小至4分差。

AL HORFORD pic.twitter.com/pH85v76xCj — Boston Celtics (@celtics) 2019年1月17日

決勝節一開始綠衫軍卻出現多次失誤，讓多倫多抓住機會一舉把領先優勢搶回來，雖然兩邊戰況一度膠著，但主場作戰的塞爾提克開始發功，最後兩分鐘厄文將館比賽，不斷靠著個人能力來幫助球隊，綠衫軍也打出關鍵的7比0攻勢奠定勝局，終場暴龍就以108比117落敗。

全場雷納德轟下最高的33分，4籃板，2助攻；伊巴卡22分，10籃板；羅瑞(Kyle Lowry) 10分，6籃板，7助攻；格林(Danny Green) 15分，6籃板，1助攻。綠衫軍方面，厄文繳出27分，5籃板，18助攻；霍佛德24分，7籃板，1助攻；坦圖(Jayson Tatum) 16分，10籃板，2助攻；海沃德18分，2籃板，5助攻。

▲厄文關鍵時刻接掌比賽為球隊鎖定勝局。（圖／CFP）

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