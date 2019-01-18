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不爽簽3年底薪保障合約　豪斯怒噴火箭目光短淺

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▲火箭小將豪斯(Danuel House Jr.)。（圖／達志影像／美聯社）

▲豪斯怒嗆火箭。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

由於火箭先前遭逢大量傷病潮，從發展聯盟中找來豪斯(Danuel House Jr.)補強戰力，他馬上成為球隊輪換陣容中的一員，隨後雙方更簽訂雙向合約，而火箭最終願意提供他3年底薪保障合約，但豪斯對於休士頓的決定非常不滿，他認為自己價值遠超過這項合約，最終他不願簽下合約目前已經返回發聯盟，豪斯還在IG上怒噴火箭短視近利，希望他們把目標放遠。

先前位火箭出戰25場比賽中，豪斯一共有12場擔任先發，憑藉著強悍的身體素質也成功在休士頓站穩腳步並與球隊有著良好的化學反應，火箭也從原先的10天短約幫他轉為雙向合約，隨著45天的到期休士頓有意提供他3年底薪保障合約。

不過豪斯在火箭可以繳出場均9分，3.6籃板，1籃板，對休士頓來說幾乎是成了不可或缺的要角，面對火箭只給底薪則感到很不爽，最終他也回到發展聯盟繼續等待機會。

不過這仍豪斯的怒火絲毫沒有平息，他在IG上發文怒嗆休士頓，「我希望你們有更遠大的目標，但你們仍然目光短淺。」目前火箭與豪斯仍未達成協議，為了彌補他缺席的空缺休士頓現在也與灰狼棄將紐納里(James Nunnally)簽下10天短約。許多球迷也都留言支持豪斯做的選擇，「明智之舉」、「為你自豪」、「會得到你應得的。」

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關鍵字： NBA火箭豪斯
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