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洋基搶下歐塔維諾後　比以往更積極的兜售葛雷

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▲▼葛雷轉戰牛棚。（圖／達志影像／美聯社）

▲葛雷（Sonny Gray）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

洋基先前就一直在計畫送走表現不如預期的葛雷（Sonny Gray）以3年2700萬美元簽下歐塔維諾（Adam Ottavino）之後更積極的推銷，多達7隊包含葛雷老東家運動家都有興趣。

過去運動家的王牌投手葛雷，並沒有把他的成就複製到紐約，甚至一度被拔掉先發，2017年季中到2018年賽季，葛雷總計41場出賽其中34場先發，4.51防禦率、1.42 WHIP繳出15勝16敗，洋基失望的同時也把他踢除未來藍圖之中。

休賽期洋基就有打算交易葛雷，但之後因為沙巴西亞（C.C. Sabathia）心臟手術而暫緩，日前沙巴西亞健康狀況排除後又繼續兜售，根據《Fancred》知名記者海曼（Jon Heyman）18日報導，洋基簽下歐塔維諾後，展現比以往都還要積極的態度在推銷葛雷。

海曼提到，對葛雷有興趣的球隊除了運動家外，還有紅人、巨人、釀酒人、教士、勇士、水手一共7隊，值得一提的是，洋基在簽下歐塔維諾之後，也有其他球隊向洋基詢問侯德（Jonathan Holder）、卡恩（Tommy Kahnle）兩名牛棚投手，不過還沒有任何跡象顯示洋基會交易這兩人。

關鍵字： 洋基歐塔維諾葛雷
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