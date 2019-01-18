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亞當斯獲對手認可最強壯球員　巴特勒甚至被頂到快死了

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▲▼雷霆亞當斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞當斯獲認可是最壯球員。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

自從勇士的三分球風取得去大成就後，近年聯盟也逐漸流行打小球，讓比賽節奏越打越快，往往可見球員過了半場就在三分線上直接出手，甚至連禁區球員都拉出來外線做投射，不過雷霆門神亞當斯(Steven Adams)卻是少數老派球風的球員，主要進攻手段都來自油漆區，而他的強壯也得到聯盟中許多球員的認可，連以強悍防守著稱的巴特勒(Jimmy Butler)也表示被他頂到感覺自己要死了。

過去NBA一直主打禁區的攻擊，戰術時常都是往油漆區衝撞，在選秀會上更以大個子球員為主要目標，不過隨著勇士帶起的小球風潮，球員已經鮮少在內線做進攻，打球節奏也越來越快，連禁區球員都要有遠投能力才有辦法在現在的聯盟生存。儘管聯盟產生巨變，但亞當斯卻仍保有老派的球風，比賽中常可見他在低位要求單打，也不斷靠著厚實的身材與對手做出碰撞，這也讓他迎來多數球員的認同。

巫師主帥布魯克斯(Scott Brooks)就認為他是聯盟最壯的球員，「亞當斯是聯盟最強壯的球員。」就連隊友葛蘭特(Jerami Grant)也相當認同，不過最能感同身受的就是巴特勒，一直以來「吉巴」以強悍著稱，但幾乎也拿亞當斯沒辦法，「亞當斯他X的很強壯。他先前在低位單打我，當時我以為生命要結束了，他根本就是氪星(電影《超人》角色)人。」另外灰狼老將吉伯森(Taj Gibson)也證明「水行俠」的強大，「他會把你的禁區撞壞，然後再問你『還好嗎』。」

除了內線破壞力十足外，亞當斯也是雷霆不可或缺的靈魂人物，過去他是全聯盟抓下最多進攻籃板的球員，而他在禁區攪和也讓衛斯布魯克(Russell Westbrook)與喬治(Paul George)能夠放心的在外線投射。本賽季至今他場均可以得到15.4分、10籃板、1.7助攻。

▲▼巴特勒（Jimmy Butler）。（圖／CFP）

▲巴特勒認為自己對位亞當斯快被頂死。（圖／CFP）

關鍵字： NBA雷霆亞當斯
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