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提波再次受邀參加春訓　轉戰職棒3年有望今年升大聯盟

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▲前NFL四分衛提波加盟大都會。（圖／達志影像／美聯社）

▲前NFL明星四分衛提波目標今年打上大聯盟。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

前NFL明星四分衛提波（Tim Tebow）轉戰職棒受到外界關注，今年球季預計從3A開始起步，在賽季開打前，大都會球團也對他發出春訓邀請，轉戰職棒邁入第3年，這位前明星四分衛有望於今年正式展開大聯盟生涯。

大都會於台北時間18日宣布邀請提波等12名潛力新秀參加2月底展開的春訓，這是他第2年受邀參與大聯盟春訓，去年他受邀參加春訓，但卻沒有把握住機會，18打數僅敲出1安打，吞下了11次三振，開季前被下放至2A。

31歲的提波上個賽季在2A繳出.273/.336/.399打擊三圍，在全美擁有高人氣的他入選小聯盟明星賽，但因為去年7月不慎弄傷手腕導致球季提前報銷，讓他錯過9月擴編上大聯盟的機會。

大都會深信提波具有大聯盟的實力，但根據《紐約郵報》報導，球團仍規劃開季讓他從3A開始打起，除非他在今年春訓繳出亮眼的成績。「若提波今年在3A成為陣中最厲害的打者，那他很快就會上大聯盟。」大都會總管瓦格南（Brodie Van Wagenen）表示。

提波手腕骨折傷勢已經痊癒，去年11月初就已開始恢復訓練，今年球季的目標就是站上大聯盟。瓦格南說，「他的實力足夠在大聯盟為球隊做出貢獻，他不會只想上來觀光而已，他會想要在這層級大放異彩，為球隊爭取更多勝利。」

▲提波小聯盟開轟。（圖／達志影像／美聯社）

▲提波去年入選小聯盟2A明星賽陣容。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 提波大都會
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